Errores de moda: conoce qué debes evitar si no te quieres ver mayor

A estas alturas sabemos que la edad no te define y que uno de los peores errores que cometemos contra nuestra imagen es vestir ropa que no nos representa, no va con nuestra edad ni con nuestra personalidad. Disfrazarte te hace ver mayor, así que, revisemos la lista negra de prendas que deberías evitar.

“No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”, quizá es una de las frases de estilo más emblemáticas de la diseñadora Carolina Herrera. Pero ¿qué es vestirse de joven? Y, por otro lado, ¿qué implica vestirse de vieja?

Esto es un GRAN dilema y, lo más importante, no hay una única respuesta válida de manera universal. Cada persona es un mundo y en nuestro mundo podemos ver a mujeres de más de 60 llevando tenis con total elegancia y jóvenes de 20, portando la clásica chaqueta de tweed. No hay absolutos, pero sí hay directrices.

Descubre cómo la moda te puede rejuvenecer. Getty Images

Qué te suma años

Si no quieres verte mayor, evita esto:

Usar ropa vintage sin darle un toque moderno: Esta es la diferencia entre recycle y upcycle, no sólo es reusar, hay que darle tu toque personal, ya sea con ayuda de una costurera que ajuste la prenda a tu cuerpo, le añada un toque moderno o que la uses de una forma no clásica. Por ejemplo, la clásica chaqueta de tweed pero con jeans.

Vestir colores oscuros en exceso: Vestir solo de negro puede ser elegante, pero si optas por un total look negro, te verás mayor. Añade notas de contraste en los accesorios: un collar colorido, una mascada estampada, un cinturón con textura o unos flats animal print

Actualiza tu guardarropa de manera inteligente. Getty Images

Ponerte ropa demasiado holgada o ancha: La moda oversize es un arma de doble filo, y su lado negativo es que te añade años. El esconder tu figura se relaciona con un estilo más conservador. Opta por atuendos que se adapten bien a tu complexión física; te verás más joven y elegante.

Llevar estampados retro: Los estampados grandes pueden resultar abrumadores y añadir años a nuestro aspecto. En su lugar, elige estampados más pequeños y discretos que complementen tu figura y te hagan lucir más juvenil.

Lucir jeans viejos: Temporada a temporada, los cortes y acabados de los jeans

Si quieres que tu look parezca eterno y refinado, elige tipos de mezclilla clásicos con lavados básicos. Puede que sea hora de deshacerse de los jeans ajustados y los jeans con lavado ácido en favor de una apariencia más contemporánea y de pierna recta.