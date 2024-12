Jennifer Lawrence redefine la elegancia para embarazadas: ¡su look en negro nos encanta!

Jennifer Lawrence demostró una vez más que la sofisticación no está peleada con la maternidad durante la gala Women in Entertainment organizada por The Hollywood Reporter en Los Ángeles. ¿Quieres saber cómo lo logró? Sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

La actriz, que espera su segundo hijo con su esposo Cooke Maroney, deslumbró una vez más pero en esta ocasión fue de la mano con un vestido negro firmado por Dior que marcó un antes y un después en la moda para embarazadas.

El diseño, con mangas hasta los codos y un escote en V pronunciado que destacaba delicadamente los hombros, brilló por su elegancia clásica. La prenda, de talle imperio, acentuó la baby bump de Jennifer Lawrence gracias a un delicado cinturón que daba forma a su figura de manera sutil y sofisticada.

Jennifer Lawrence con su look de embarazo Getty Images

Fiel a su estilo minimalista, Jennifer Lawrence complementó el look de embarazada con un par de tacones negros y optó únicamente unos pendientes negros mate en forma de lágrima. Este enfoque monocromático y depurado resaltó su porte y su habilidad para transmitir elegancia sin esfuerzo.

Con este último look, Jennifer Lawrence reafirma que el vestido negro no solo es un básico atemporal, sino también una elección ideal para cualquier etapa de la vida, incluida la maternidad.

Por lo que este look sin duda es un recordatorio de que el estilo no tiene que comprometerse, incluso cuando se espera un bebé. ¡Jennifer, estamos enamoradas de tu clase y elegancia!

Jennifer Lawrence lució elegante y sofisticada con este look durante su embarazo Getty Images

¿Cuántos hijos tiene Jennifer Lawrence?

Jennifer Lawrence tiene un hijo actualmente. Ella y su esposo, Cooke Maroney, dieron la bienvenida a su primer hijo en el año 2022 y están en espera (igual que el resto de sus seguidores) del nacimiento de su segundo bebé, quien sin duda tendrá a una de las mamás más guapas, talentosas y con más estilo de Hollywood.