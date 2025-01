Jennifer Lopez marca tendencia con todos sus outfits, pero este look de superheroína causa furor en el mundo

Una vez más, Jennifer Lopez se convirtió en la sensación de las redes sociales, tras su aparición en el Festival de Cine de Sundance, evento al que acudió enfundada en un vestido brillante de telaraña, el cual estuvo completamente inspirado en la estética de una superheroína.

“El beso de la mujer araña”, fue como la Diva del Bronx describió su look en Instagram, donde sus fotografías ya acumulan miles de likes y comentarios.

JLo deslumbró en la presentación de “El beso de la mujer araña” en el Festival de Cine de Sundance. @jlo

El modelo con el que JLo se lució ante la audiencia en el Teatro Eccles de Park City se trató exactamente de un diseño de Valdrin Sahiti, el cual mezcló a la perfección su confección ajustada de manga larga con detalles en encaje y un elegante estampado de tela de araña perlado.

La impactante pieza de moda arácnida fue complementada por una cartera de mano color negro, un abrigo de pelo blanco y un par de zapatos de tacón clásicos, también en negro.

El beauty look arácnido con el que JLo levantó suspiros

No conforme con la presencia que le otorgaba su flamante vestido entallado, la intérprete de “Jenny From The Block” elevó aún más su estilo por medio de un dark beauty look, el cual estuvo protagonizado por un estilo de ojos ahumano y un maquillaje glossy de labios en tono marrón.

El maquillaje de la diva corrió a cargo de la profesional Mary Philips y su peinado recogido con un flequillo lateral fue creación de sus estilistas Rob Zangardani y Mariel Haenn.

Jennifer Lopez complementó su estética arácnida con un look de ojos ahumando @jlo

Jennifer Lopez rompió en llanto en el Festival de Cine de Sundance

Además de deslumbrar con su maravillosa apariencia, JLo llamó la atención por su gran talento derrochado en la película “El beso de la mujer araña”, el cual fue ovacionado.

De acuerdo con el reporte de la revista Variety, Jennifer dijo a la audiencia en el Teatro Eccles de Park City que protagonizar la adaptación musical cumplió para ella “un sueño de toda la vida”.

Entre lágrimas, la estrella agregó: “La razón por la que quería dedicarme a este negocio era porque mi madre me sentaba frente al televisor y [‘West Side Story’] salía una vez al año. Estaba fascinada y pensaba: ‘Eso es lo que quiero hacer’. Esta es la primera vez que realmente puedo hacerlo. Este hombre hizo realidad mi sueño”.

“Llegué aquí hace 27 años. La experiencia de estrenar esa película aquí es algo que nunca olvidaré”, continuó la famosa cantante, añadiendo: “‘El beso de la mujer araña’ es una película en la que comencé a pensar hace muchos años. Es una película que he querido hacer toda mi vida”.