¿Amalia de Holanda y el príncipe Boris, enamorados? Salen a la luz más detalles del supuesto romance

La vida amorosa de la princesa Amalia de Holanda siempre ha sido motivo de interés. A sus 21 años, la joven aún no ha presentado oficialmente a una pareja, pero los rumores de los últimos meses sugieren que tendría una relación con el príncipe Boris de Bulgaria.

Si bien ello se mantenía en mera especulación, ahora una reconocida publicación española ha dado detalles de cómo es realmente la relación que existe entre la heredera al trono de los Países Bajos y Boris. Algo que ha sorprendido a muchos.

¿Cuál es la relación que tienen Amalia de Holanda y el príncipe Boris?

Según reportes de esta publicación, y a la cual también han citado medios neerlandeses, Amalia de Orange y el príncipe Boris comparten un grupo cercano de amigos, lo que explicaría que se les haya visto juntos en varias ocasiones.

Boris de Bulgaria comparte el mismo círculo de amistades de la princesa Amalia de Holanda Instagram

De ahí que una de las apariciones que más llamó la atención ocurrió durante una boda en octubre, donde ambos coincidieron y despertaron sospechas de que entre ellos podría haber algo especial. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran a la prensa española que, por ahora, solo existe una buena amistad entre ellos.

Boris, miembro de la Familia Real búlgara, es conocido por su discreción y por haberse instalado recientemente en Madrid, lo que facilitaría sus encuentros con Amalia. Aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre una relación sentimental, los expertos en realeza no descartan la posibilidad de que esta cercanía pueda transformarse en algo más. Como bien apuntan, muchas grandes historias de amor han comenzado con una sólida amistad.

Si bien Amalia ha intentado mantener su vida privada lejos de los reflectores, las especulaciones sobre su vida amorosa siempre han estado presentes. Desde su ingreso en la universidad hasta sus primeras apariciones oficiales como heredera, la joven princesa ha demostrado que, a pesar de las presiones del título, está comprometida con sus deberes reales y su desarrollo personal.

Los rumores de romance entre la princesa Amalia de Holanda y Boris de Bulgaria han circulado durante los últimos meses Patrick van Katwijk/Getty Images

No obstante, la princesa, que cumplió 21 años en diciembre, sigue disfrutando de la libertad que le permite su juventud. Los rumores sobre un posible romance con el príncipe Boris no hacen más que alimentar la curiosidad sobre cómo será el futuro sentimental de la heredera, quien tiene toda una vida por delante para encontrar el amor.

¿Qué dice la Casa Real de Holanda sobre los rumores de la princesa Amalia?

Como es habitual, la Casa Real neerlandesa no ha emitido comentarios sobre estos rumores, siguiendo su política de proteger la privacidad de sus miembros. Sin embargo, esto no ha frenado las especulaciones, y muchos se preguntan si el tiempo revelará una nueva historia de amor real. Por ahora, el vínculo entre Amalia y Boris sigue siendo un misterio, pero no cabe duda de que seguiremos atentos a cualquier novedad.