La prenda más sexy de la historia y el famoso «Happy Birthday» de Marilyn Monroe

El vestido nude (con 2,500 cristales puestos a mano) creado por el diseñador Jean Louis, para que Marilyn Monroe cantara Happy Birthday al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York el 19 de mayo 1962, era tan ceñido que se terminó de coser sobre el cuerpo de la actriz poco antes de salir al escenario.

La sensual pieza, bautizada como el «vestido del escándalo» fue subastada en 1999 por 1.3 millones de dólares, y en 2016 el museo Ripley’s Believe It or Not la adquirió por 4.8 millones de dólares.

Aunque su actuación duró poco menos de 30 segundos, sin duda, la actriz, quien murió a los 36 años, hizo historia usando este sensual vestido.

El vestido fue confeccionado de gasa de seda y adornado con 2,500 incrustaciones de cristal cosidas a mano.

A simple vista, la audiencia pensó que la actriz no llevaba nada puesto. «Fue como salir desnuda, con algunas lentejuelas en el cuerpo”, dijo Monroe en ese entonces.

Bob Mackie, quien fue parte del equipo creativo para la realización de este vestido en 1962, puso en manifiesto que Marilyn había encargado una prenda que «despertara a la gente» -y señaló que la idea de que fuera nude surgió por parte de la actriz.

«Ella se quería ver increíble. Realmente deseaba despertar a la gente», reveló en una entrevista realizada para el documental Marilyn Monroe: Auction of a Lifetime.

Esta fecha sigue como parte de la historia. La sexy rubia lo usó en la fiesta realizada en el Madison Square Garden para recaudar fondos para los más necesitados.

Se estima que más de 15 mil personas estuvieron presentes en el día del famoso «Happy birthday Mr. President», que se cantó 10 días antes del cumpleaños del presidente Kennedy.

Aquí lo recordamos:

