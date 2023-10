Las claves para lograr looks deportivos de encanto como los de Lady Di

No cabe ninguna duda de la importancia del legado de moda que dejó la fallecida princesa Diana, ya que no hay día en que no aparezcan en redes sociales nuevos testigos de looks inspirados en las estéticas de las cuales la royal fue precursora.

Recientemente tocó el turno de una de las cantantes estadounidenses más famosas del momento: Taylor Swift, quien decidió salir a disfrutar de una tarde de paseo, luciendo un atuendo apegado a la estética del athleisure e inspirado en uno de los outfits casuales más emblemáticos de Lady Di.

La icónica hazaña de estilo replicada por la intérprete de “Blank Space” contó con el protagonismo de tres piezas principales: una camiseta estampada oversized, un short tipo biker en color azul marino y un par de sneakers New Balance 801.

Además, la popular artista supo perfectamente como emanar una energía similar a la de Diana Spencer, complementando el fit con los siguientes accesorios: una gorra color blanco, un par de lentes oscuros, unas calcetas verdes con olán -que combinaron perfecto con los tonos presentes en la camiseta-, y un bolso de lujo mini con correa de la firma francesa Louis Vuitton.

¿Cuáles son los secretos para lucir elegante en ropa deportiva como Lady Di y Taylor Swift?

Los principios del athleisure aplicados a la estética única de la también llamada “princesa del pueblo”, deben de ser meticulosamente cuidados para lograr un look que no caiga en una apariencia de desarreglo, por lo que es importante siempre tomar como guía una fotografía de inspiración de la royal.

De acuerdo a los diferentes retratos de Diana, tomados por paparazzis, en los que se encuentra luciendo una estética deportiva, es esencial contar en tu closet con: una o varias sudaderas de algodón con estampado, un par de shorts bikers ajustados -de preferencia en colores neutros- y con varios pares de tenis en color blanco, los cuales resultan parte de los imprescindibles de cualquier fashionista.

Lady Di inspiró recientemente un espléndido look street style de Taylor Swift Getty Images

Igualmente, tomando como referencia los looks de street style modelados por Taylor Swift, Bella Hadid, Kaia Gerber, Hailey Bieber, entre otras it girls, nunca está de más acumular en tu armario una colección de camisetas estampadas con logotipos de marcas o incluso de tus bandas favoritas, ya que este tipo de prendas también suelen ser consideradas como aquellas piezas que siempre logran sacarnos de un apuro.

Por último, para lucir tan sofisticada como Lady Di, no olvides incluir el lujo en tu fit, ya sea por medio de joyas o exclusivos bolsos, los cuales ayudarán a complementar tu estética para una tarde de brunch o para salir del gimnasio luciendo hermosa.