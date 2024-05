La leyenda de las pasarelas, Linda Evangelista, deslumbra a su regreso a la MET gala 2024

Entre el glamour gótico de los vestidos de gala presentados la noche de ayer, en la fastuosa MET Gala de Nueva York, hubo una presencia especial: Linda Evangelista. La famosa supermodelo de 58 años hizo su regreso triunfal, tras casi una década de ausencia.

Su presencia en la alfombra roja fue recibida con entusiasmo por fans y seguidores de la moda, quienes no podían esperar para verla deslumbrar una vez más con su estilo único y su elegancia innata.

A sus 58 años, Linda Evangelista es considerada una de las supermodelos más icónicas de la historia, el siglo pasado, se hizo famosa por llegar a afirmar que las modelos “no nos levantamos de la cama por menos de 10, mil dólares al día”.

Vivía por y para su belleza hasta que un procedimiento estético para eliminar la grasa del cuerpo tuvo una reacción, una consecuencia tan excepcional como la belleza de la modelo. Menos del 1 por ciento de quienes a criolipólisis presentan lo que Evangelista experimentó, la reproducción de las células grasas de su cuerpo, que ocasionaron dolorosos bultos por todo su cuerpo.

El regreso de Linda Evangelista

La última vez que Linda Evangelista asistió a la MET Gala fue en 2015, ¡hace 9 años! Ahora, la vemos radiante y segura sobre la alfombra (que esta año fue verde), cumpliendo con el dress code la velada (El Jardín del Tiempo) e impartiendo cátedra de moda.

Como experta en moda, la elección de la firma que eligió para la ocasión fue una declaración de estilo. Linda habló con Catherine Holstein, fundadora de la marca, para la creación de un outfit especial para la ocasión. “Lo único que realmente quería era salir del negro, y eso fue lo que hicimos”, es la petición de la modelo que cita Vanity Fair.

La presencia de Linda muestra cómo, después de la adversidad, no sólo se ha logrado levantar, lo ha hecho enfrentando sus propias inseguridades y ha hecho gala de su belleza y su estilo atemporal.

En la gala del MET, Linda Evangelista lució un impresionante vestido blanco, de volumen holgado en el torso y largo hasta los tobillos: “Es tan etéreo y ligero, es ligero como una nube”, expresó la modelo y comentó: “Me siento tan cómoda y estoy muy, muy feliz”.

El look lo completó con unos espectaculares pendientes de Ana Khouri de turmalina y diamantes y oro de 18 quilates, unos guantes largos semitransparentes y unas zapatillas puntiagudas.

Modelo de lucha

“Soy una luchadora, aunque tampoco he tenido elección. He pasado por muchas operaciones en mi vida y a lo largo de mi carrera, pero quiero vivir. Cuando pienso en la moda y en el hecho de poder crear imágenes, lo veo también como una manera de escapar de mi vida real. Asumí que las cosas no siempre salen según lo planeado”, ha expresado anteriormente la modelo.

Linda Evangelista llegó a confesar ya no “reconocerse a sí misma” @lindaevangelista

Una fuerte confesión de una mujer luchadora, sobreviviente de cáncer. Enfermedad contra la que ha luchado en dos ocasiones puntuales en un lapso de 5 años.

El regreso de Linda Evangelista a la gala del MET fue un momento emocionante y significativo. Su regreso a la gala MET marca un nuevo capítulo en la carrera de una de las modelos más icónicas de todos los tiempos.