‘Tailored For You’: así será el código de vestimenta de la MET Gala 2025 y su significado

En qué se inspira el código de vestimenta de la Met Gala 2025: Tailored For You

La Met Gala de 2025 ya tiene su código de vestimenta y, como siempre, promete ser una de las noches más esperadas del año. Este año, el dress code tiene un nombre que invita a la libertad y la creatividad: Tailored For You, que se traduce como “A medida para ti”.

Inspirado en la exposición Superfine: Tailoring Black Style, que se llevará a cabo en el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el código busca rendir homenaje a la sastrería masculina, pero con un enfoque especial en la identidad negra y el estilo personal.

El dress code de la Met Gala 2025: “Hecho a la Medida para ti”. Dice Vogue se espera ver trajes elegantes y con mucho estilo, inspirados en el zoot suit de los 40s, looks de los sapeurs del Congo, elementos como sombreros, bastones y broches. La expo celebra al dandy negro. 1/2 pic.twitter.com/oMU24Ez3TS — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) February 4, 2025

¡Tailored For You': un código de vestimenta libre y personal

La gala, que se celebrará el 5 de mayo de 2025, promete ser una de las más memorables, ya que el tema ‘Tailored For You’ abre la puerta a la interpretación de cada invitado.

Lo que hace único este dress code es que, aunque sigue un hilo conductor basado en la sastrería, da espacio para que los asistentes experimenten con su propio estilo, resaltando su personalidad a través de prendas que celebren el arte del tailoring, o la sastrería hecha a medida. En palabras sencillas, se trata de un estilo personal, único y con mucha historia.

Este dress code busca explorar cómo la sastrería se convirtió en una herramienta de empoderamiento, una forma de expresión de la identidad y, a menudo, de resistencia contra las jerarquías establecidas. Getty Images

La exposición que inspira este tema, Superfine: Tailoring Black Style, se adentra en la evolución de la sastrería masculina dentro de la cultura negra, especialmente en lo que se refiere al concepto de dandy negro. El dandy, (una figura icónica conocida por su elegancia extravagante,) ha sido un símbolo de desafío a las normas sociales.

La libertad de expresión en la Met Gala

Lo interesante de este tema es que no se limita a una época o estilo específico. La invitación es a que cada persona cree un look que hable de su historia, de su relación con la moda y, sobre todo, de su identidad. No importa si optan por algo clásico o innovador; lo esencial es que el look refleje lo que cada invitado desea mostrar al mundo.

Para los asistentes de la gala, esto significa una oportunidad para expresar su individualidad de una manera creativa, siguiendo el espíritu de la exposición Superfine: Tailoring Black Style. Getty Images

Esta exposición, además de ser una celebración de la moda masculina, es un espacio de reflexión sobre la identidad, la representación y la movilidad social a través de la moda. En sus propias palabras, la escritora Monica L. Miller, (autora del libro que inspiró la muestra), explica que el dandyismo no solo busca desafiar las normas sociales, sino también generar preguntas sobre la identidad, la raza, el género y el poder.

Este tipo de ideología, hace que ‘Tailored For You’ no sea simplemente un código de vestimenta, sino una oportunidad para que cada invitado lleve la moda como un acto de expresión y declaración personal.