Aseguran que Kate Middleton dijo esto cuando rompió con el príncipe William

La historia de amor entre el Príncipe William y Kate Middleton , ahora los Príncipes de Gales, ha sido objeto de fascinación mundial. Sin embargo, como toda relación, tuvo sus altibajos. Recientemente, un experto en la realeza británica, ha revelado detalles sobre un momento clave en su noviazgo: una breve separación durante sus años universitarios.

De acuerdo con Lecturas, la ruptura ocurrió mientras William se dedicaba a su entrenamiento militar y Kate Middleon disfrutaba de su vida social en Londres junto a su hermana Pippa. En un evento, Kate se encontró con Tara Palmer-Tomkinson, amiga del Príncipe Carlos, quien no dudó en preguntarle sobre su ruptura.

La respuesta de Kate, según Richard Eden, experto en realeza para Dailly Mail fue un rotundo “estoy bien”. A pesar de la insistencia de Palmer-Tomkinson, Kate mantuvo su compostura y evitó profundizar en el tema. Este encuentro, según Eden, reveló la fortaleza y discreción de la futura reina.

El príncipe William y Kate Middleton se separaron durante un periodo Getty Images

“Ella dejó claro con su lenguaje corporal que no quería hablar del tema, y la conversación pasó rápidamente a asuntos más felices y menos tensos”, relató Eden al The Daily Mail. “En aquella época, la imagen que tenía Kate era como la novia fiestera de William, pero mi primer encuentro con ella me enseñó que era una mujer dura que no se dejaba convencer para decir algo que no quería decir”.

La actitud de la princesa de Gales le recordó a Eden a miembros de la realeza con mayor experiencia, quienes poseen la habilidad de conversar sin revelar información personal.

Cuántos años llevan casados el príncipe William y Kate Middleton

Este año, los Príncipes de Gales celebrarán su 14º aniversario de bodas, un testimonio de la fortaleza de su relación. A pesar de los desafíos, han construido un sólido matrimonio y se han convertido en pilares fundamentales de la monarquía británica.