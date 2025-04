Aseguran que la princesa Charlotte es la única nieta que tiene esta curiosa conexión con Lady Di

Desafortunadamente, Lady Di murió antes del nacimiento de todos sus cinco nietos, por lo tanto no llegó a conocer a ninguno de ellos. Esto no quiere decir que la fallecida princesa no comparta algunos rasgos y experiencias con sus descendientes. Particularmente, la princesa Charlotte, hija de Kate Middleton y el príncipe William comparte un vínculo especial con su abuela, el cual no poseen ni sus hermanos ni sus primos.

Tal y como menciona el diario británico The Express, la difunta princesa Diana de Gales y su nieta Charlotte fueron bautizadas en el mismo lugar: la Iglesia de Santa Magdalena en la finca Sandringham en Norfolk.

Por otro lado, los hermanos de Charlotte, los príncipes George y Louis, fueron bautizados en la Capilla Real en el Palacio de San Jacobo. “Si bien esa fue una gran diferencia, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis llevaban la réplica del histórico vestido de bautizo de Honiton Lace que fue recreado por la vestidora de la reina, Angela Kelly”, menciona The Express.

La princesa Charlotte fue bautizada en el mismo lugar que Lady Di Buckingham Palace

El resto de los nietos de Lady Di, los príncipes Archie y Lilibet, hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, tampoco fueron bautizados en el mismo lugar que su abuela paterna.

Por su parte, el primogénito del duque y la duquesa de Sussex fue bautizado por el entonces arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en el castillo de Windsor en julio de 2019, con la asistencia de la madre de Meghan, Doria Ragland.

Y, la hija menor de los exiliados duques, la princesa Lilibet, fue bautizada durante un servicio privado en la casa de Montecito de los Sussex el 3 de marzo de 2023, por John H. Taylor, el obispo de Los Ángeles.

¿Cómo fue el bautizo de la princesa Charlotte?

La princesa Charlotte fue bautizada como “Charlotte Elizabeth Diana” el 5 de julio de 2015 a las cuatro y media de la tarde, hora británica.

El bautizo de la princesa Charlotte fue un evento discreto Buckingham Palace

La pequeña llegó a la iglesia en un carrito de bebé, el usado en el pasado por la reina Isabel con sus dos hijos menores, empujado por su madre, Kate Middleton, princesa de Gales, mientras su padre, el príncipe William, caminaba a su lado llevando de la mano a su hermano el príncipe George. La niña llevaba puesta una reproducción del faldón de encaje y satén que portó la hija mayor de la reina Victoria, la princesa real Victoria, cuando fue bautizada en 1841.

Charlotte tuvo cinco padrinos, todos amigos íntimos o primos de los príncipes de Gales, pero ninguno de ellos forma parte de la Casa Real británica. La ceremonia fue efectuada según el rito de la Iglesia de Inglaterra, una de las confesiones cristianas anglicanas y duró unos 45 minutos y a ella asistieron treinta invitados. La niña fue bautizada en la “Pila de Lis”, una reliquia de 1841, con agua del Río Jordán.