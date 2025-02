Aseguran que Letizia Ortiz y Felipe VI se hospedan en hoteles diferentes durante sus viajes: la contundente razón

Ya ha pasado más de un año desde que estalló el escándalo sobre el supuesto affaire de Letizia Ortiz con su ex cuñado Jaime del Burgo, sin embargo, los rumores acerca del posible divorcio de la reina y su marido, Felipe VI, continúan vigentes. Es por ello que existen quienes, incluso, se atreven a aseverar que Doña Letizia y el rey duermen en habitaciones separadas.

Existen también medios como Panorama Web que aseguran que cuando viajan fuera de Madrid, Felipe y Letizia se hospedan en hoteles diferentes por petición de la ex periodista. “El punto de quiebre ha sido que la reina Letizia pidió hospedarse en otro hotel diferente al de su esposo cuando van de viaje, situación que ha llamado la atención”, sentencia el medio citado.

Aseguran que Felipe VI y Letizia Ortiz se hospedan en hoteles diferentes cuando viajan Getty Images

Asimismo, el portal aclara que esta decisión no se trataría de motivos de seguridad, tal y como sucede cuando Sus Majestades viajan en vehículos y convoyes separados para evitar cualquier eventualidad en caso de cualquier ataque o accidente. “El quedarse en hoteles diferentes ya es otro tema”, continúa el artículo citado, el cual no cita a ninguna fuente, por lo que no se puede dar por sentada esta información.

Bajo la misma línea, se asegura que durante una visita reciente a Oviedo, donde tradicionalmente la Familia Real se hospeda en el Hotel de la Reconquista, la reina Letizia prefirió quedarse en otro hotel y “así dejó claro que no quería seguir las costumbres establecidas por la monarquía”.

¿Es verdad que existe una crisis en el matrimonio de Felipe VI y Letizia Ortiz?

A pesar de que los detractores de la monarquía se esmeran en asegurar que el matrimonio de los reyes de España está en crisis o que Felipe y Letizia solo se mantienen juntos por apariencia, existen expertos que aseguran que la relación de los reyes está mejor que nunca.

La prensa internacional opina sobre la relación de Felipe VI y Letizia Ortiz Getty Images

“Coqueteando y susurrando, demuestran que están enamorados”, se relata desde la revista alemana Bunte, publicación que dedicó un espacio en su portal web para aclarar que el matrimonio de los padres de la princesa Leonor está espléndidamente bien.

Tomando como referencia varios videos recientes de la pareja real un experto señala: “En las habitaciones del Palacio Pardo, ambos fueron vistos riendo y coqueteando entre sí. Felipe se inclinó hacia su amada para susurrarle algo al oído. Estas grabaciones no mostraban nada parecido a una crisis matrimonial”.

Asimismo, la publicación recuerda un tierno momento en el que durante la despedida del buque escuela “Juan Sebastián de Elcano”, sucedida el pasado 11 de enero, doña Letizia se acurrucó junto al hombro de su marido para ver el despliegue de la embarcación. En aquel emotivo momento Felipe procedió a abrazar a su esposa que lloraba por la partida de la princesa Leonor, un gesto que demuestra el bienestar y complicidad de la pareja.