Así es la complicada relación Mette-Marit de Noruega con su madre, quien se oponía a ser suegra de Haakon Magnus

Sin duda, en los últimos meses la imagen de la Casa Real noruega ha cambiado por completo, pues de ser un reino caracterizado por su discreción, pasó a ser una institución rodeada por el escándalo. Esto después de que el primogénito de la princesa heredera Mette-Marit fuera arrestado en Oslo por haber agredido a una de sus ex novias.

En toda esta coyuntura, ha aumentado potencialmente el interés por el pasado de la esposa del príncipe heredero Haakon, quien antes de formar parte del reino noruego no era más que una simple plebeya, hija del periodista Sven Olaf Bjarne Høiby y Marit Tjessem, una empleada bancaria.

La princesa Mette-Marit de Noruega solía tener una relación complicada con su madre Getty Images

De manera general, se sabe que cuando Mette-Marit tenía 11 años, sus padres se divorciaron y ella se quedó a vivir con su madre. Sin embargo, poco se había revelado acerca de la complicada relación que la princesa ha tenido con su progenitora durante los últimos tiempos.

Fue hace unos años cuando la suegra de Haakon Magnus salió y rompió el silencio ante la prensa, revelando en una entrevista para la cadena de televisión noruega NRK su desconcierto por la relación de su hija con el príncipe heredero.

¿Qué opinaba la madre de Mette-Marit de Noruega sobre su matrimonio con Haakon Magnus y cómo esto afectó su relación?

Marit Tjessem explicó que nunca confió en la relación de su hija con su actual yerno. “En la familia pensamos que de esto no podía salir nada. No tenía mucha fe en ese futuro. Nunca pensé que esto terminaría así”, relató la ex bancaria durante la polémica entrevista.

La madre de Mette-Marit de Noruega se oponía a su matromonio con Haakon Magnus @detnorskekongehus

Durante la adolescencia de Mette-Marit, su madre sufrió varios disgustos debido a la actitud rebelde de su hija, quien decidió ser novia del ex convicto Morten Borg, con quien posteriormente engendró a Marius Borg, a quien parió en 1997, cuando tan solo 24 años de edad.

Otro periodo que habría causado mucha angustia y decepción en Marit Tjessem fue cuando Mette-Marit apareció en un programa de TVNorge en busca de novio, una vez que había abandonado su relación con el padre de su hijo.

Respecto a su negativa para que su hija se casara con el príncipe heredero, Marit Tjessem argumentó que sus temores como madre residían que muy probablemente su hija representaba “sólo algo pasajero” para el royal, lo cual no fue así. Simplemente, ella no creía que un miembro de la realeza pudiera interesarse de repente en una plebeya que conoció en un concierto de rock.