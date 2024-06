Así fue cómo Felipe VI aprovechó la ausencia de Letizia Ortiz para ir a un evento que no le agrada a su esposa

Esta semana la agenda de la Familia Real se encuentra sumamente ocupada ya que mientras Letizia Ortiz está de visita por Guatemala como parte de su viaje de cooperación internacional, el rey Felipe VI ha aprovechado su ausencia para darse cita a un evento al que, por cierto, su esposa no suele hacerse presente.

Así pues, resulta curioso que este acto que, comúnmente no forma parte de la agenda del monarca, ahora que no está su mujer en Madrid se ha decidido incluirlo dentro de su programa de actividades. Algo que ha llamado bastante la atención de los medios. Aquí te contamos de qué se trata.

El rey Felipe se da cita a este acto

Mientras su mujer se encuentra en Latinoamérica, Don Felipe asistió a la corrida de toros de la Asociación de la Prensa que tuvo lugar en la plaza de Las Ventas alrededor de las 19:00 horas del miércoles 5 de junio. En tanto que el cartel taurino fue un mano a mano entre Paco Ureña y Borja Jiménez.

Getty Images

De hecho, el rey apareció en el palco real —ese mismo en el que muchas veces estuvo su padre el rey Juan Carlos I— y lo hizo acompañado de Isabel Díaz Ayuso y de María Rey, presidenta de la APM. varios minutos al monarca. Y una vez que sonó el himno nacional, comenzó la tarde taurina que todos estaban esperando.

También cabe resaltar que la aparición de Felipe en esta fiesta taurina fue muy bien recibida ya que fue vitoreado por el público presente, quienes al unísono lo aclamaban.

Por otro lado, es cierto que pocas veces el esposo de Doña Letizia acude a una corrida de toros, aunque sí ha estado presente en un evento taurino en otras ocasiones en las que precisamente su mujer se encuentra en otros compromisos, tal y como está vez que ella está en Guatemala.

Así que a partir de ello, ya sea casualidad o no, el hecho de que el rey acudiera a este acto justamente cuando Letizia no está da para pensar que ha aprovechado su ausencia para incluir este evento que, en otras circunstancias, probablemente no lo habría presidido.