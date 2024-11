Camila Parker habló por primera vez sobre su enfermedad y reveló las secuelas que le dejó a su salud

Esta semana Camilla Parker reanudó su agenda oficial luego de haber permanecido de baja médica debido a problemas de salud. Una reaparición pública que se dio pese a que todavía no está cien por ciento recuperada de su enfermedad.

Fue el pasado 5 de noviembre que el Palacio de Buckingham informó, a través de un comunicado, que la reina cancelaría todos sus compromisos y actividades de los días posteriores debido a una infección en el pecho. Incluso, se ausentó de los actos que se celebraron con motivo del Día del Recuerdo, lo que generó quese encendieran las alarmas sobre su salud.

¿Cómo se encuentra la salud de la reina Camilla?

Sin embargo, este martes 12 de noviembre la esposa del rey Carlos III decidió volver a sus deberes reales ya que prescidió una recepción en Clarence House para recibir a los ganadores del Premio Booker, en donde aprovechó para dar más detalles sobre cómo se encuentra actualmente su estado de salud.

La reina Camilla se reunió con los ganadores del Premio Booker The Royal Family

De hecho, la propia Camilla Parker reveló que todavía no ha superado por completo la infección pulmonar que le aqueja. “Estoy mejorando mucho, voy recuperándome”, señaló. También contó que todavía sufre mucha tos, aunque ello no le ha impedido darse cita a este acto. “Estas cosas siempre toman un poco de tiempo, pero espero estar recuperada pronto”, concluyó.

Por otro lado, para este reciente aparición pública la consorte eligió un look fiel a su sobrio estilo ya que lució un vestido negro sin mangas, de largo midi y escote en V, que combinó muy bien con una camisa blanca con cuello bebé y unos botines negros de tacón sensato. Un oufit ideal para verse elegantey formal en esta temporada de Otoño-Invierno 2024.

La reina Camilla lució un elegante vestido negro y camisa blanca en su reaparición pública tras su baja médica The Royal Family

No obstante, al no estar completamente recuperada, el Palacio Buckingham ha realizado algunas modificaciones a su agenda con el fin de asegurar que su enfermedad no le provoque algún tipo de percance. De hecho, este miércoles 13 de noviembre Camilla no asistirá al preestreno de la película El Gladiador II en Leicester Square, en donde tenía previsto reunirse con el actor Paul Mescal y el director Ridley Scott, entre otros.

Pero, en cualquier caso, lo cierto es que esta situación con la reina no ha dejado de generar incertidumbre. Sobre todo si tomamos en cuenta que este año ha sido uno de los peores para la Familia Real Británica en cuanto a temas de salud se refiere, pues recordemos que tanto Carlos III como su nuera, Kate Middleton, han tenido que hacerle frente al cáncer. Por lo que con la infección respiratoria de Camilla es inevitable no preocuparse por los Windsor.