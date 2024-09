Carla Vigo, sobrina de Letizia Ortiz, aclara la polémica en torno a su supuesta asignación del piso tutelado

La sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo, se ha convertido en el centro de la polémica en los últimos días luego de que trascendiera que recibiría una asignación mensual por estar en el piso tutelado al que recién regresó luego de haber sido dada de alta hace unos meses.

Fue la propia Carla, a través de sus redes sociales, que decidió aclarar esta situación luego de que varios usuarios le recriminaran que, supuestamente, recibe un apoyo económico de 3,000 euros al mes. Lo cual la influencer negó rotundamente.

“¿Alguien es tan amable de decirme de dónde se saca la gente que me dan 3000 euros al mes?”, recalcó. Sin embargo, también pidió al público que no se creyera todo lo que se dice de ella. “De verdad, por favor, no os creáis todo lo que pone en la prensa, es absurdo”, señaló en una storie que compartió en su cuenta de Instagram.

Carla Vigo habría decidido mudarse de nuevo al piso tutelado del que fue dada de alta hace meses Instagram @just__carlaa

Sin embargo, los recientes rumores sobre este caso sugieren que con esa ayuda la joven actriz cubiriría sus gastos en el piso tutelado. Aunque, por otro lado, un sector de la prensa española sugiere que si bien es cierto que algunas personas que se encuentran en este tipo de pisos, no están ni cerca de recibir dicho monto.

De acuerdo con lo que publicó La Razón, a algunos usuarios de los pisos tutelados manejados por la Comunidad de Madrid sí se les otorga un monto para sus necesidades básicas como transporte, comida y aseo personal. Aunque el mismo medio señala que ese presupuesto no estaría ni cerca de la cifra que se dice que recibiría Vigo.

Carla Vigo regresa al piso tutelado del que fue dada de alta hace meses

Mientras que este revuelo se da tan solo unos días después de que se diera a conocer que la sobrina de Doña Letizia decidiera regresar a este piso tutelado ubicado en Chamberí, en el centro de Madrid, y que se encuentra disponible para personas con enfermedad mental.

Una amiga de Carla Vigo señaló que la actriz e influencer se rodea de malas influencias Instagram @just_carlaa

Fue a finales del año pasado que la joven artista se mudó a este piso en el que estuvo por cuatro meses y recibió atención de profesionales. Mientras que en abril fue dada de alta por el equipo médico y se mudó a otro lugar. Sin embargo, se desconoce ahora porque decidió volver.

Por otro lado, una amiga cercana de Vigo, Christina Rapado, lamentó que la influencer esté rodeada de “malas influencias” que “solo la llevan de fiesta”. Además que también arremetió en contra del “falso representante” de Carla ya que aseguró que “le chupa la sangre y solo quiere cobrar por ella cuando la lleva a eventos”.