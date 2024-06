¿Cómo está la salud de la princesa Ana? Su esposo revela detalles tras su ingreso al hospital

La Familia Real Británica se encuentra en un momento sumamente difícil tras el ingreso al hospital de la princesa Ana, por lo cual su esposo, Tim Laurence, ha dado la última hora sobre cómo se encuentra su estado de salud tras ser captado mientras la visitaba al centro sanitario.

De acuerdo con un comunicado proveniente desde Palacio, “la Princesa Real ha sufrido heridas leves y conmoción cerebral tras un incidente en la finca de Gatcombe Park” y que por ello “permanece en observación en el hospital de Southmead, Bristol, como medida de precaución y se espera que se recupere completa y rápidamente”.

Si bien la Casa Real Británica no ha brindado más detalles, trascendió entre la prensa inglesa que las heridas y golpes que tuvo se derivaban de un posible impacto con la cabeza o las piernas de un caballo y que, además, ello le habría provocado amnesia.

Esto dijo Tim Laurence sobre la princesa Ana

Varios periodistas captaron al marido de la princesa en la salida del hospital y ha sido ahí cuando el oficial británico retirado ha dado más detalles de cómo se encuentra actualmente la hermana de Carlos III.

Tim Laurence reveló que la princesa Ana se recupera de manera favorable Ben Birchall - PA Images/PA Images via Getty Images

Laurence dijo que Ana “está bien, va lenta pero segura”, y además agradeció por todos los cuidados que ha recibido su mujer desde que se suscitó el incidente en su residencia.

“Se está recuperando bien, gracias. Ambos estamos profundamente agradecidos al equipo médico y al personal de apoyo del hospital por sus cuidados expertos, y a los servicios de emergencia que tan maravillosos fueron en el lugar de los hechos”, recalcó a Reuters.

También, señaló al citado medio que han recibidido muchos mensajes de apoyo desde que se dio a conocer el estado de salud de la princesa. “Nos sentimos profundamente conmovidos por todos los amables mensajes que hemos recibido de tanta gente, tanto cercana como lejana. Significa mucho para nosotros”, enfatizó.

El marido de la princesa Ana le lleva algunos regalos al hospital

En su visita al hospital, Tim Laurence llevaba algunos regalos para la princesa Ana Ben Birchall - PA Images/PA Images via Getty Images

Sin embargo, estas declaraciones del marido de Ana del Reino Unido no es lo único que han llamado la atención, ya que durante su visita al hospital, Tim Laurence traía consigo una bolsa isotérmica azul.

Este detalle no pasó para nada desapercibido por los medios que lo abordaron, por lo cual estos mismos le preguntaron qué tenía en su interior. Sin embargo, no quiso ahondar en ello ya que solo señaló que contenía “algunos detallitos de casa” y no especificó qué tipo de regalos eran.