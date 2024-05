Alcanza la felicidad con la filosofía Wabi-Sabi: Abraza la belleza de la imperfección

En un mundo obsesionado con la perfección y la búsqueda constante de la felicidad, el Wabi-Sabi nos ofrece una perspectiva totalmente diferente. Esta filosofía japonesa nos invita a apreciar la belleza de lo imperfecto, lo natural y lo auténtico. Nos enseña a aceptar el paso del tiempo y a encontrar la paz interior en la simplicidad.

En entrevista para un medio español, el autor del libro Wabi-Sabi, el psicólogo, coach y escritor Tomás Navarro explica que aceptar las imperfecciones no implica resignarse: “Conformismo es cuando algo no me gusta y me aguanto o incluso lo niego. Aceptación, en cambio, es ‘ya se que hay cosas que no se pueden cambiar, así que invierto el tiempo en las que sí que tienen solución y acepto las que no’. Estoy perdiendo pelo: lo acepto y me focalizo en otra cosa”.

Nada dura, nada está terminado, nada es perfecto. Richard Powell autor de Wabi Sabi Simple

¿En qué consiste el Wabi-Sabi?

Esta filosofía japonesa tiene raíces en el budismo zen, y contrasta con la búsqueda occidental de la perfección, la permanencia y la acumulación material. El Wabi-Sabi se basa en tres pilares fundamentales:



Kanso: La simplicidad y la austeridad son claves. Se trata de apreciar lo esencial y deshacerse de todo lo superfluo. Aplicado a la decoración, un espacio estará libre de adornos innecesarios y se centrará en la belleza natural de los materiales y la luz.

Shibui: Este término japonés se traduce como "belleza discreta" o "belleza de lo imperfecto". Esto implica encontrar belleza en las cosas que no son perfectas, en las marcas del paso del tiempo y en las irregularidades de la naturaleza.

Aplicando el Wabi-Sabi para una vida más feliz

En un mundo que nos persigue con ideales de perfección y permanencia, el Wabi-Sabi nos invita a encontrar la belleza en lo cotidiano y a vivir en armonía con el paso del tiempo.



Acepta la imperfección y la impermanencia: La perfección es imposible y la impermanencia es la única constante en la vida.. Aceptar esto le permite encontrar la belleza en los ciclos naturales de crecimiento, envejecimiento y decadencia.. Simplifica y céntrate en lo que importa: Adopta un estilo de vida humilde y sencillo centrado en lo esencial. Esto será un antídoto refrescante para nuestro mundo materialista y acelerado. Simplificar todo y concentrarse en lo que realmente importa trae más alegría. Vive el momento presente: Enfócate en apreciar plenamente el presente para apreciar los aspectos positivos de cada día. Prueba la práctica de la atención plena, como centrarse en la respiración o las sensaciones corporales. Abraza tu historia auténtica: Cada persona tiene una historia de vida única y con su propia belleza. Reflexionar sobre tu viaje, incluidos los altibajos, te permite sentir una sensación de logro y empoderamiento. Las cicatrices y las imperfecciones añaden valor a tu historia personal. Encuentra la belleza en la simplicidad: Amplía tu mirada para encontrar alegría y aprecio en los objetos cotidianos, las interacciones y la naturaleza. Cambiar tu perspectiva te permite ver la belleza en la imperfección.

El Wabi-Sabi no es una moda pasajera, sino una filosofía de vida que puede transformar nuestra forma de ver el mundo y de ser más felices. Al incorporar sus principios en nuestro día a día, podemos cultivar la paz interior, la serenidad y la apreciación por la belleza que nos rodea, incluso en lo imperfecto.