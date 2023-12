Conoce a Diana de Orleans: la prima del rey Juan Carlos que se irá al exilio por culpa de su nieto

Esta semana ha trascendido que Diana de Orleans, duquesa viuda de Württemberg, tendría que desalojar el castillo en el que vivió por casi 50 años, por culpa de su nieto, el duque Wilhem, pues él le habría pedido que se fuera junto con todas sus obras de arte.

La misma duquesa, que estuvo casada con el duque Carlos de Wurttemberg hasta que él murió el año pasado, ha denunciado al periódicio Paris Match que su nieto es quien le está pidiendo no vivir en el castillo de Altshausen y que además, retire sus obras de arte de dicho lugar.

De acuerdo con lo que informa el medio antes citado, lo que más le duele a Diana es que le hayan pedido que retirara sus creaciones artísticas, principalmente sus monumentales esculturas, que era en lo que se especializaba, como el ángel de 6 metros que se encuentra en el jardín. “Le imploré a los empresarios, diciendo: ‘Ayúdenme… No podemos dejar nuestros tesoros relegados a los sótanos, como ustedes sugirieron”, indicó.

También, aseguró que no recibió el apoyo de sus hijos para quedarse en el castillo, y que además poco les importa lo que ella sienta. “Para algunos miembros de mi familia, el dinero es el rey. Parecen importarles poco los sentimientos de una viuda, o incluso de su madre. En el fondo, estoy segura de que saben que no es justo, pero no se mueven. Siento que estoy molestando”, contó.

Así pues, ahora que se le pidió dejar el Castillo de Altshausen, la residencia ancestral construída por los duques de Württemberg en el suroeste de Alemania, Diana de Orleans afirmó que siente una gran soledad. “Antes me sentía sola a veces. Hoy estoy aún más sola”, reveló.

Después de este hecho, la duquesa de 83 años de edad planea vivir en el exilio en España, en la isla de Mallorca, según informó también el medio francés. Mientras que planea crear una fundación con un museo, en donde pondría varias de sus obras, y las que no tengan cabida ahí serían vendidas para recaudar fondos para los más necesitados.

¿Quién es Diana de Orleans?

Diana de Orleans, quien además es prima segunda del rey emérito Don Juan Carlos, nació en 1940 en Brasil, durante el exilio de sus padres Enrique de Orleans y la princesa Isabel de Orleans-Braganza, en este país.

Desde la adolescencia, mostró un gran interés por la pintura y la escultura. También, aprendió la alta costura, lo que le ha dado un perfil como diseñadora de moda.

En 1960, se casó con Carlos de Württemberg, quien se convirtió en el jefe de esta casa nobiliaria alemana en 1975, por lo que se fueron a vivir al castillo de Altshausen. De esta unión nacieron 6 hijos: Friedrich, Mathilde, Eberhard, Philipp, Michael y Fleur.

De ellos, Friedrich, siendo el mayor, heredaría ser el jefe del Ducado, sin embargo, murió en 2018, por lo que su hijo mayor Wilhem asumió ese papel de heredero, lo cual se concretó el año pasado que murió su abuelo, el duque de Württemberg, por lo que ahora ya tiene este título, así como la facultad de administrar el castillo de Altshausten.