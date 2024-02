Conoce a Estelle de Suecia, la hija más fashion de la princesa Victoria que hoy cumple 12 años

El reino de Suecia, adscrito a la Casa Real Bernadotte se encuentra de fiesta, debido al cumpleaños número 12 de la primogénita de la princesa Victoria, Estelle Silvia Ewa Mary Bernadotte, mejor conocida como Estelle de Suecia, quien llegó al mundo un 23 de febrero de 2012 en el Hospital Universitario Karolinska de Solna.

El anuncio de su llegada se dio por parte de sus padres el príncipe Daniel Westling y Victoria Ingrid en agosto de 2011 y desde ese momento los ojos de la prensa sueca ha tratado de no despegar los ojos del crecimiento de la aún mini royal, quien en algún momento heredará al trono, una vez que su madre, quien eventualmente asumirá el mandato, muera o abdique a su favor.

Cabe recordar que antes del nacimiento de la madre de Estelle, Victoria de Suecia, no era posible que las mujeres primogénitas aspiraran a la Corona. Sin embargo, gracias a la lucha feminista, en 1980 fue abolida la Ley Sálica, por lo que la también duquesa de Östergötland podría ser la segunda mujer en convertirse en reina en aquella región escandinava.

3 datos curiosos sobre Estelle de Suecia

Estelle de suecia con sus padres: Victoria de Suecia y el príncipe Daniel AFP

El nombre de Estelle de Suecia se anunció dos días después de su nacimiento

Si bien, la eventual heredera nació el 23 de febrero de 2012, a las 4:26 AM, no fue hasta el 25 de febrero cuando see llevó a cabo una reunión del gabinete en el Palacio Real, donde su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo, anunció su nombre y su ducado el cual se adscribe a Östergötland.

Después del curioso acto, se llevó a cabo un Te Deum, que es una serie de oraciones, en la capilla del Palacio Real.

Estelle de Suecia ostenta también la distinción de Dama de la Orden de los Serafines

Mary Donaldson, reina de Dinamarca es su madrina

Estelle de Suecia fue bautizada el 22 de mayo de 2012 en la Iglesia del Palacio Real. Para el solemne acto religioso, la pequeña de apenas tres meses de edad portó un traje de encaje utilizado anteriormente por su tatarabuelo el rey Gustavo VI Adolfo, su bisabuelo el príncipe Gustavo Adolfo y su abuelo, el rey Carlos XVI Gustavo y su madre la princesa Victoria.

A la primogénita se le bautizó con cuatro nombres: Estelle Silvia Ewa Mary, este último en honor a su madrina: la reina de Dinamarca, Mary Donaldson, esposa de Federico X.

Los otros importantes padrinos de Estelle de Suecia

Además de Mary de Dinamarca, apadrinaron a la primogénita de Victoria de Suecia: el príncipe Haakon de Noruega, el rey Guillermo Alejandro de Holanda, el príncipe Carlos Felipe de Suecia y Anna Westling Söderström.