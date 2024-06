Conoce el curioso mensaje secreto que el príncipe Louis dijo a Charlotte durante su aparición en Trooping the Colour 2024

El pasado sábado 15 de junio resultó histórico para los Windsor, ya que, después de más de seis meses de no haber sido vista en público, la princesa de Gales, Kate Middleton reapareció en escena durante la realización del desfile Trooping the Colour, yendo en contra de todos los pronósticos que aseguraban que debido a su enfermedad no estaría presente en el tradicional acto.

Sin embargo, después de haber descendido un poco el revuelo generado por la sorpresiva presencia de la esposa del príncipe William, los medios de comunicación tuvieron tiempo de voltear a otras entrañables escenas que dejó el acto, para la gracia de todos quienes disfrutan ver de cerca los movimientos de los royals británicos.

Y, sin duda, uno de los momentos que más llamó la atención de los cibernautas es aquel que fue protagonizado por el simpático príncipe Louis y su seria hermana Charlotte, quien todos estos años se ha encargado de forjar una reputación que la señala como aguerrida y siempre apegada a los protocolos reales.

Toda la Familia Real galesa vio nuevamente reunida en Trooping The Colour 2024 Neil Mockford/GC Images

En internet circula un tierno video en el que los camarógrafos decidieron hacer un zoom a la imagen del menor de los hijos de la princesa de Gales, Louis, quien en ediciones anteriores de Trooping the Colour ya se había encargado de robar todas las miradas.

En la secuencia se observa como, animoso, el pequeño de seis años se dispone a bailar mientras sonaba de fondo música de gaitas. Ante esta serie de movimientos, su estricta hermana Charlotte, no tuvo otra alternativa que reprenderlo para que se comportara.

El contundente mensaje que la princesa Charlotte dijo al príncipe Louis durante Trooping the Colour 2024

Never change Prince Louis



pic.twitter.com/SmI6nxY4X5 — Dani (@danidelle23) June 15, 2024

Al respecto del tierno y viral momento, la experta en lectura de labios Nicola Hickling, reveló al diario británico The Mirror que, tratando que su hermano se comportara, la princesa Charlotte le dijo “para de hacer eso y mira la ceremonia”, ante lo cual el terco Louis respondió “no lo haré”.

Dicha contestación habría despertado la ira de la tercera en la línea de sucesión al trono, provocando que contrareplicara con un contundente “haz lo que te han dicho”; “nope”, fue la contestación del pequeño, mientras giraba la cara a su hermana y seguía con sus curiosos movimientos de disfrute, algo muy típico de él.

Ante la breve riña de sus hijos, la princesa Kate solo se dispuso a sonreír, como típicamente lo ha hecho todos estos años ante las travesuras de su amado “Lou Bug”.