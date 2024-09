Conoce el lujoso departamento de Victoria Federica en uno de los barrios más exclusivos de Madrid

No hay asunto de la vida de Victoria Federica de Marichalar y Borbón que no cause curiosidad entre sus seguidores, quienes, además de tener interés en la carrera recién comenzada de la influencer, también se encuentran ávidos de conocer todo acerca del millonario patrimonio que eventualmente heredará la nieta del rey emérito Juan Carlos. Desde la marca de su ropa hasta la exclusividad de los vehículos en los que viaja, son solo algunos de los asuntos que más causan curiosidad sobre la vida privada de la también modelo.

Además, tal y cómo sucede en el caso de otras celebridades, los fanáticos de la joven de 24 años no dejan de preguntarse dónde es que vive y en qué condiciones lo hace, un cuestionamiento al cual la prensa española ya ha dado respuesta.

La vida de Victoria Federica no deja de causar curiosidad entre los seguidores de la Casa Real española @vicmabor

Fue la revista española Clara la encargada de develar que Vic sigue viviendo con su madre, Elena de Borbón. En temporadas ambas comparten piso con el mayor de los hijos de la infanta: Juan Froilán, cuya vida ahora transcurre entre España y Abu Dabi.

¿Cómo es el departamento que comparten Victoria Federica y la infanta Elena?

De acuerdo al medio citado, el lujoso inmueble en el que reside la hija mayor del rey emérito y su hija influencer se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Madrid: el barrio de Niño Jesús, muy próximo al Retiro. Esta área de la capital es tan exclusiva que ninguna estación de servicio de autobuses viaja para allá; la más cercana es la de Atocha.

El Barrio Niño de Jesus es uno de los más exclusivos de Madrid GoogleMaps

Asimismo, Clara revela que el piso de la infanta se encuentra ubicado en la planta baja del edificio y que cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados. “Es una casa muy espaciosa y, sobre todo, bien repartida. Tiene cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño, salón, cocina, un gran comedor y hasta tiene zona de servicio”, acota el medio.

Desde la misma fuente se asegura que el espacio también tiene garaje, jardín y hasta piscina. Además, se sabe que debido a su exclusividad, el edificio donde vive Victoria Federica solo cuenta con dos vecinos, lo que le otorga a las familiares de Felipe VI una gran cantidad de privacidad.

Victoria Federica vive en un piso regalado por su abuelo Juan Carlos I a su madre, la infanta Elena Instagram @vicmabor

Por último, cabe acotar que, según lo asegurado por Clara, el inmueble donde actualmente se refugian la Elena de Borbón y su hija se trata de un regalo recibido por la infanta de parte de Juan Carlos I, quien decidió obsequiarle este piso, valorado en 2 millones de euros, tras el divorcio con Jaime de Marichalar, en 2010.