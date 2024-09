El preocupante mensaje publicado por un primo de Felipe VI que alarmó a los seguidores de la Casa Real

Fue hace unos meses cuando el nombre de Ignacio de Borbón volvió a resonar en los medios, después de que el joven de 23 años reapareciera en el programa de televisión, programa “El diario de Jorge” ,acompañado de su actual novia, la influencer Náyades Lospitao.

En dicha edición, el primo del rey Felipe VI y ex concursante del reality “Supervivientes 2022” conoció a su suegro y se mostró más simpático que nunca. Ahora, el royal vuelve a ser noticia, solo que esta vez no precisamente por una noticia agradable, sino más bien por un preocupante mensaje publicado en redes sociales, el cual encendió las alarmas entre todos los seguidores de la Casa Real Española.

Nacho de Borbón se mantiene distante a todos los asuntos de la Casa Real Española @nachodeborbon

“A veces uno solo quiere abrazar a alguien para desahogarse. Pero no hay nadie a quien abrazar. Siempre me ha gustado estar solo y viajar por el mundo haciendo lo que me gusta. Pero Llega un momento en la vida en el que piensas ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Merezco esto? Y en realidad no sabes la respuesta, porque tú en verdad darías la vida por esas personas si estuviesen en tu situación”, escribió “Nacho”, como la mayoría de sus seguidores lo conoce, en Threads.

Este sería el primero de este tipo de mensajes publicado por el pariente lejano de la princesa Leonor, ya que por lo regular solo suele compartir contenido relacionado con sus proyectos de modelaje o sobre estilo de vida.

¿Quién es Ignacio de Borbón, el modelo y primo lejano del rey Felipe VI?

Ignacio de Borbón Díaz, “Nacho”, es hijo de Alfonso Rinaldo de Borbón y Ana Díaz-Infantes. Tal y como su apellido lo indica, es pariente lejano del rey Felipe VI, aunque su vida está lejos de palacio. Él más bien se dedica al mundo de la moda y está triunfando en China y Corea, siendo la imagen de importantes marcas.

Gracias a su atractivo físico y carisma, el joven logró convertirse en una de las figuras más relevantes del reality ‘Supervivientes 2022', donde gran parte de su intimidad quedó expuesta ante las cámaras.

Ignacio de Borbón es un royal de muy bajo rango poco conocido Casa Real / @nachodeborbon

Para entender la conexión de “Nacho” de Borbón con el actual monarca tenemos que remontarnos a su tatarabuela, Enriqueta de Borbón Parade, duquesa de Sevilla. Su abuelo, el conde de Artois, tenía una estrecha relación con Juan Carlos I, “aunque cuando falleció se perdió el contacto con la Familia Real”, aseguró el joven en una entrevista publicada por El Confidencial en 2022.

A los 20 años, Ignacio comenzó a mostrar predilección por la moda, tras ser fichado por Francina Models, una agencia que le llevó a trabajar en el mercado asiático, donde ha hecho campañas con marcas como DKNY.

Al joven primo lejano de Felipe se le han conocido varios romances, entre ellos la modelo rusa Anna Shiyanova.

Ignacio de Borbón es famoso en redes sociales @nachodeborbon

En la misma entrevista citada, Nacho aseguró que siempre quiso ser modelo porque su familia ha estado muy vinculada al mundo de la moda. “Mi padre, mi abuelo y mi tío han sido publicistas de éxito y mi tía abuela, Elena de Borbón, fue relaciones públicas de Gianni Versace durante muchos años. Quizá por eso siempre me ha gustado todo este mundo, han sido mis referentes profesionales”.

Actualmente el joven de origen royal también puede ser catalogado como influencer, pues en su cuenta de Instagram cuenta con más de 92 mil seguidores. Además de que, su popularidad se basa en que, aunque su posición está alejadísima del trono español, ya es llamado por varios medios españoles como “el rey de las pasarelas”.