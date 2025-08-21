Suscríbete
Belleza

Uñas de carey: 5 formas de llevar esta tendencia para el otoño 2025

El efecto carey, también conocido como tortoiseshell nails, se consolida como una de las tendencias más chic del otoño para elevar el look de tus uñas.

August 21, 2025 • 
Melisa Velázquez
Uñas carey, tendencia de otoño

Getty Images

Con el inicio del otoño, el paisaje se tiñe de matices cálidos como marrones, dorados y amarillos, estas tonalidades inspiradas en la transformación de la naturaleza, se trasladan también a nuestro maquillaje y a las uñas, evocando la esencia mágica de la temporada.

Así es como nacen las uñas carey, también conocidas como tortoiseshell nails, que basan su diseño en los hermosos tonos marrones de la temporada.

¿Cómo son las uñas carey o tortoiseshell nails?

Los tonos ámbar, miel, caramelo y chocolate son los tonos protagonistas de este diseño de uñas perfecto para quienes buscan uñas clásicas y elegantes que combinen con todos los looks.

El secreto de este diseño es su acabado laminado o brillante que da la apariencia de ese material con el que se solían hacer peines.

Cómo llevar las uñas carey

Te compartimos algunas propuestas para que puedas adaptar esta hermosa tendencia otoñal a tu estilo.

Te podría interesar: 10 tonos de uñas cortas que rejuvenecen las manos y ocultan líneas de expresión

Uñas carey clásicas

El diseño tradicional va con tonos marrones profundos y destellos ámbar, ideal para uñas largas en punta almendra con un acabado brillante, es la versión más elegante para quienes buscan un estilo sobrio y elegante.

Francesas carey

Reinventa las clásicas uñas francesas con este estampado carey en las puntas, un diseño ideal para quienes buscan un look discreto, pero con un toque llamativo.

Carey minimalista

Para quienes prefieren los diseños más sutiles, puedes aplicar el diseño sobre una base nude, ya sea en una sola uña o con detalles geométricos para crear un look más moderno.

Carey combinado con dorado

Tus uñas con diseño carey se verán más sofisticadas con pequeños toques doradas que aportan luz y un toque sofisticado.

Carey con color

Combinar color con el diseño carey, transforma por completo el look, generando un efecto mucho más urbano y atrevido.

Las uñas carey son una de las opciones favoritas para llevar este verano, pues gracias a su versatilidad, quedan de maravilla con cualquier look, de los más sofisticados a los más casuales.

uñas
Melisa Velázquez
