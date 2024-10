Conoce la historia de la reina que se sometió a 16 rondas de fecundación in vitro para lograr ser madre

La reina Azizah de Malasia, de 61 años, es madre de seis hijos: Iskandar, Hassanal, Muhammad, Ahmad, Afzan y Jihan. Sin embargo, para concebir a uno de ellos tuvo que someterse a 16 rondas de fecundación in vitro, según lo confesado por ella misma ante The Telegraph.

“Tuve que pasar por 16 ciclos de fecundación in vitro. Jamás pensé que tendría cinco hijos más, gemelos incluidos”, confesó la esposa del rey Abdullah con el fin de crear conciencia entre otras mujeres que padecen problemas de fertilidad.

“Somos asiáticos y no estamos acostumbrados a hablar públicamente sobre nuestros problemas. Pero he decidido que es hora de empezar a hablar de esto”, sentenció la reina Azizah, quien no solo se ha remitido a fomentar un discurso a favor de la reproducción asistida, sino que también en 2004 se dio a la tarea de fundar la Tunku Azizah Fertility Foundation, la cual se dedica a apoyar a las mujeres que no pueden concebir al primer intento.

Azizah de Malasia tuvo que recurrir a la fecundación in vitro para concebir Anadolu/Anadolu via Getty Images

“Mi fundación financia la fecundación in vitro para muchas parejas pobres y de ingresos moderados”, explica. “Sé lo que cuesta el tratamiento y conozco el drama que supone pasar por él. Cuando estás en tratamiento rompes a llorar al llegar a casa”, confesó la reina ante el medio citado.

¿Quién es Azizah de Malasia, la reina que tuvo que someterse a 16 rondas de fecundación in vitro para lograr ser madre?

Azizah de Malasia es la ex Raja Permaisuri Agong de Malasia y la Tengku Ampuan de Pahang, un título reservado para la consorte del gobernante o sultán actual. Fue la Suprema Dama Reina desde 2019 hasta 2024, durante el reinado de su esposo como Yang di-Pertuan Agong, gobernante supremo del estado federal de Malasia.

Azizah tiene un origen royal, al ser hija del difunto sultán de Iskandar de Johor y su primera esposa, Enche ’Besar Hajah Kalsom binti Abdullah.

La trayectoria de Azizah de Malasia se ha centrado en apoyar a las mujeres con problemas de fertilidad Anadolu/Anadolu Agency via Getty Images

Sobre su formación académica, se sabe que realizó su educación primaria en Sekolah Perempuan Rendah Sultan Ibrahim, en Johor Bahru y su educación secundaria en Sekolah Tun Fatimah, también en Johor Bahru. Luego continuó su educación superior en la Universidad Nacional de Singapur, graduándose de la carrera de Ciencias Políticas y Sociología.

Actualmente, además de ser la patrona de la Fundación para la Fertilidad Tunku Azizah, la reina consorte de Malasia es presidenta de la Asociación de Guías Femeninas de Pahang y Patrona de la Asociación de Guías Femeninas de Malasia.