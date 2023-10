Conoce más de Ana de Edimburgo, la royal más austera y con compromiso social del Reino Unido

Ana del Reino Unido, también es conocida como Ana de Edimburgo, debido al designio del que del que se hizo acreedora gracias a la patente real heredada por su abuelo, Jorge VI, quien emitió en 1948 la orden que todos los hijos del duque de Edimburgo deberían ser llamados con el nombre de dicha región.

La historia de esta royal destaca debido a que a pesar de mantenerse muy activa en las labores diplomáticas y sociales del reino, nunca ha obtenido el reconocimiento mediático que merece, ni mucho menos a aspirado a trascender por medio de la obtención de títulos reales.

Su lejanía de los primeros lugares de la línea de sucesión, simplemente la han obligado a convertirse en una royal cuyo perfil se califica como “austero”, y no es para menos, si tomamos en cuenta que ha trabajado con asociaciones sin fines de lucro, como WISE, Riders for Health, Carers Trust y Save the Children.

Ana de Edimburgo y su compromiso social

La princesa Ana ocupa el decimoséptimo puesto en la línea de sucesión al trono

Además de estos datos respecto a la trayectoria humanitaria de la royal, cabe señalar lo disruptivo que resulta su papel en la moda, con respecto al de otras royals, ya que, por un lado, Ana no teme nunca en desempolvar los diseños de su armario para repetir viejos looks.

Por ejemplo, en 2017, cuando los reyes de España realizaron una visita de Estado al Reino Unido y Letizia osó a aparecer luciendo un lujoso vestido firmado por Armani, mientras que la “hermanita” de Carlos y Andrés desempolvó un viejo vestido bordado en plata, acción que fue celebrada por tabloides como The Daily Telegraph.

Ana de Edimburgo se caracteriza por su elegancia sin ostento getty

Por otro lado, también respecto al estilo de Ana de Inglaterra cabe mencionar que es reacia a la compra y uso de prendas confeccionadas fuera del Reino Unido, en parte por su vínculo con organizaciones la Asociación del Textil y de la Moda del Reino Unido, pero también por su compromiso social, el cual está consciente de toda la violencia que existe detrás de la mayoría de las industrias de lujo. Aunque, esto no quiere decir que al momento de hacer recopilaciones y análisis del estilo de Ana nos encontremos con looks sin sofisticación.

La royal más austera

Entre las piezas más recurrentes, presentes en los atuendos de Ana, tanto de juventud como actuales, se encuentran varias prendas adscritas a la estética country-chic, como barbours, vaqueros, jerseys de lana gruesa y pañuelos de seda, ya que, como también es importante mencionar, la descendiente de Isabel es toda una amazona respetada, contando con la distinción de haber sido la primera representante de la realeza británica en competir en unos Juegos Olímpicos.

Ahora que conoces más datos de Ana de Inglaterra no deberías dudar en seguirle la pista, ya que igualmente continúa teniendo un papel muy activo en el gabinete de su hermano,el máximo monarca de Inglaterra, a quien acompaña en actos oficiales de manera constante.