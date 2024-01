Cuál es el nombre en clave que usa el príncipe William para viajar de incógnito

Como todos los seres humanos en este mundo, es normal que en algún punto deseemos darnos unas vacaciones, sin embargo, cuando eres alguien muy famoso tal vez no logres pasar desapercibido, como es el caso del príncipe William, quien por lo mismo ha optado por usar un nombre en clave para poder realizar viajes de incógnito.

Aunque muchos pudieran ver este tipo de acciones como algo exagerado, también podemos deducir que lo hace por seguridad, así como para poder relajarse, ya que si siempre llegara a dar su nombre verdadero, es muy probable que todo mundo se entere en dónde se encuentra y sea perseguido en todo momento por la prensa.

El nombre secreto del príncipe William para poder viajar sin ser descubierto

Como ya adelantábamos el hijo mayor de Lady Di suele usar nombres en clave o secretos en ocasiones en las que desea viajar, salir a disfrutar o pasear de incógnito, como la vez que William y Kate, siendo novios todavía, decidieron pasar unas vacaciones en las paradisiacas islas Seychelles.

Kate y William utilizan otros nombres para viajar de incógnito AFP

Según lo que relató la escritora Marcia Moody en su libro Kate: biografía de una princesa, ambos usaron otros nombres que no eran los suyos. “Se alojaron en el Desroches Island Resort, se registraron con los nombres de Martin y Rosemary Middleton” aprovechando el apellido familiar de ella. De hecho, en esa ocasión dice la autora que los dos habían ido a dichas islas luego de haber atravesado por una crisis y haberse reconciliado.

Sin embargo, estos pseudónimos ya no los utilizan actualmente, aunque no sabemos si fue por imposición del Palacio, o si más bien sea una decisión que la pareja haya tomado dada la popularidad de Kate y de su apellido en los últimos años, por lo que no es nada descabellado. Aunque en cualquier caso, cambiar estos pseudónimos por otros menos conocidos fue un gran acierto.

William suele usar el nombre de “Dani Collins” Getty Images

Por otro lado, ahora el nombre en clave que el príncipe William usa es el de Danni Collins, mientras que el de la princesa Kate es Daphne Clark. Y si analizamos bien ambos nombres, podemos darnos cuenta que las iniciales de cada uno coinciden con su título de duques de Cambridge.

Aunque no son los únicos que usan otros nombres para proteger su privacidad, ya que Meghan Markle y el príncipe Harry también tienen muy bien arraigada esta práctica. En su caso, ellos usan Davina Scott y David Stevens, que por cierto, coinciden también con su título de duques de Sussex.