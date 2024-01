Crece la familia del príncipe Harry y Meghan Markle: ¿quién es Sinkie, el nuevo miembro que adoptaron?

La familia de los duques de Sussex, originalmente conformada por el príncipe Harry, Meghan Markle y sus dos hijos: los príncipes Archie Harrison Mountbatten-Windsor y Lilibet Diana, ha sumado un nuevo miembro a sus filas, con un perfil muy curioso.

El nuevo integrante de los Sussex se trata de una nueva mascota, pero contrario a las tradiciones norteamericanas que dictan que un perro es la mejor compañía para los niños, los duques han optado por rescatar a un gallo, de la mismísima granja de la conductora y comediante Ellen DeGeneres.

“Sinkie” es el nombre del ave que ahora correrá por los jardines de la residencia del príncipe Harry en Montecito, California, después de que por meses sufriera acoso por parte de sus compañeros de la misma especie en el criadero de la conductora de televisión, quien es vecina y amiga de los duques.

Desde hace varias semanas Ellen DeGeneres había informado sobre el mal estado de salud de “Silkie” @ellendegeneres

“Silkie”, el nuevo residente de la mansión de Harry y Meghan en Montecito California

De acuerdo a la publicación que Ellen hizo por medio de Instagram, el nuevo y emplumado amigo de los duques de Sussex sufrió un accidente en una de sus patas y era hostigado por otras gallinas de su granja, por lo que amablemente los exiliados royals decidieron acogerla en sus áreas pertenecientes a “Archie’s Chick Inn”, cooperativa propiedad del duque y la duquesa de Sussex y su primogénito Archie.

“La pierna de Sinkie está arreglada, pero nuestros pollos todavía la estaban metiendo, así que tuvo que volver a casa. Afortunadamente, el gallinero de nuestros amigos Harry y Meghan tenían espacio para uno más. Todavía no estoy seguro de cuál será su título real. Gracias Dra. Christine Sellers por su excelente cuidado de Sinkie”, relató la conductora en la publicación de agradecimiento, en la que no pudo etiquetar a los duques ya que aún no vuelven a las redes sociales, aunque se especula que podrían hacerlo pronto.

Harry y Meghan Markle ya no vivirán solo con los príncipes Archie y Lilibet @ellendegeneres

El nuevo miembro de los Sussex se adapta bien a su nueva casa

Ellen DeGeneres ha demostrado tener una relación cercana con los duques de Sussex

Más tarde, Degeneres hizo una nueva publicación para actualizar sobre el estado de “Silkie”, comunicando a sus seguidores que el animal se había adaptado perfectamente a su nueva residencia al lado del príncipe Harry y Meghan Markle.

“Actualización: Sinkie encaja perfectamente en su nuevo hogar.”, dijo Ellen, acompañando sus dichos con un tierno video que deja ver parte del gran espacio al aire libre con el que cuentan los duques de Sussex en su residencia.

“Duchess of Yolk (Duquesa de la yema)”” fue uno de los hilarantes comentarios que se dejaron bajo la publicación de Ellen para dar ideas sobre la próxima designación del curioso animal.