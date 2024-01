Sin Meghan Markle: así fue la primera aparición pública del príncipe Harry en 2024

A un año del lanzamiento bibliográfico de “Spare (En las sombras)”, las memorias del príncipe Harry, el panorama ha cambiado completamente para él y su esposa Meghan Markle, ya que cada vez se notan más alejados de la Corona y más cercanos al estilo de vida hollywoodense, debido a que todo parece indicar que tras el recorte de los subsidios que la pareja recibía de Londres, la duquesa está dispuesta a retomar de lleno su vida de influencer.

Pero, no solo Meghan se ha esmerado en mezclarse con las celebridades más influyentes del medio para volver a potenciar su popularidad, sino que también su pelirrojo esposo se ha dado a la tarea de continuar trazando su línea de contactos para tener una vida más plácida en Estados Unidos.

Tal punto acaba de ser comprobado en la primera aparición pública del año del duque de Sussex, a quien entusiasmado y sin Meghan Markle se le vio acudiendo a un evento en el que también estuvieron invitadas estrellas de talla internacional como Leonardo Dicaprio, Tom Holland, LeBron James y Owen Wilson.

El príncipe Harry disfrutó de un gran momento al lado de importantes personalidades de Hollywood

¿Cómo fue la primera aparición del príncipe Harry este 2024?

La primera cita pública del año del hijo menor del rey Carlos III se suscita después de que el duque empezara el 2024 con el pie izquierdo, debido a su exclusión de la lista de los 200 menores alumnos de la Real Academia Militar de Sandhurst, institución en la que se formó para cumplir con su voluntariado como soldado en Afganistán.

El evento se trató de un encuentro deportivo organizado por Los Angeles Football Club Communications, el cual pertenece al empresario Rob McElhenne, quien no dudó en presumir sus fotografías con el príncipe en su cuenta de Instagram.

El príncipe Harry fue incluido en una lista de importantes invitados al evento deportivo

Otra de las personalidades que no dudó en compartir sus retratos con Harry fue el actor Glenn Howerton, protagonista de “It’s Always Sunny in Philadelphia”, quien gracias al testigo que colgó en redes sociales logró evidenciar el semblante feliz y relajado que luce actualmente el royal, quien acudió al encuentro luciendo un atuendo casual en total black de camisa y jeans.

Aunque Meghan estuvo ausente en el evento, pese a haber sido invitada, no quedó duda de que Harry se encuentra disfrutando de su nueva vida California y que, al igual que su esposa, se encuentra tejiendo y acrecentando su lista de contactos para futuras colaboraciones, ahora que se ha desprendido casi por completo de sus obligaciones con el reino británico.