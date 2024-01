¿De qué tratará el nuevo documental sobre el príncipe Louis y cuándo se estrena?

El menor de los hijos del príncipe William y Kate Middleton se ha convertido a sus cortos cinco años de edad en uno de los representantes de la realeza británica más populares, debido a su gran simpatía y espontaneidad demostradas en diferentes actos oficiales de la Corona.

Y, precisamente, es el gran carisma de Louis el que lo ha llevado a aventajar a sus hermanos en una cuestión inédita para los royals menores de edad: el estreno un documental donde él será uno de los protagonistas, el cual recopilará las mejores imágenes del príncipe y algunos testimonios de expertos que opinarán acerca de las razones de la creciente fama del pequeño.

Este logro, que no tienen ni su hermano mayor el heredero, ni su hermana la causante del famoso “efecto Charlotte”, coloca al más pequeño de los príncipes de Gales como todo un fenómeno pop de las redes sociales, en donde actualmente circula el trailer de su propio largometraje.

Los tiernos momentos de Louis han sido recopilados en un largometraje de una hora y media

“The Fab Five: The King’s Grandchildren”, el documental que mostrará el lado más tierno de Carlos III

Será el próximo 5 de mayo, a punto de cumplirse año de la coronación de los reyes Carlos y Camilla, cuando por medio de la plataforma de streaming de Apple esté disponible el documental que, además de mostrar los mejores momentos del príncipe Louis, evidenciará el lado más tierno del rey Carlos III.

De acuerdo con el título del documental y la sinópsis, el mundo entero podrá tener un mejor acercamiento a los cinco nietos del monarca, incluidos los príncipes de Sussex, Archie y Lilibet.

El rey Carlos III ha demostrado tener una complicidad con el príncipe Louis Casa Real

Respecto al príncipe Louis, a partir del adelanto se puede deducir que se le dará un papel especial en el documental y que incluso entre líneas podrá leerse que él es el nieto favorito de Carlos.

“Amo al Príncipe Louis . Es un descarado y alegre que ilumina cualquier ocasión real”, se escucha decir en el trailer a Emily Andrews, ex corresponsal real de The Sun and Mail on Sunday.

“Incluso el nombre de Louis señala la gran conexión que tiene con su abuelo, Él ha sido llamado así por Louis Mountbatten (oficial real de la Marina británica y pariente del rey Carlos”, menciona otra experta real.

“No puedo pensar en nadie que no tenga una sonrisa en su rostro cuando ve al príncipe Louis en los eventos”, es otra de las declaraciones que una de las entrevistadas dará durante el documental, lo cual potencia el interés del público por consumir este producto audiovisual, el cual nos acercará más a la relación abuelo-nieto entre el más pequeño de los príncipes de Gales y el rey.