Descubre quién es el hombre que jugó un papel clave para consolidar la relación de Felipe VI y Letizia Ortiz

La muerte de Fernando Gómez-Acebo a principios de este mes nos ha hecho recordar que, aunque él y su familia no se llevaban bien con la reina Letizia en los últimos años, esto no fue siempre así.

De hecho, el fallecido primo de Felipe VI jugó un papel clave para consolidar el noviazgo del entonces príncipe de Asturias con la joven Letizia Ortiz, ya que, en parte, gracias a él su relación se dio de la mejor forma posible, según lo que cuenta la escritora y experta en realeza Pilar Eyre en su blog de la revista Lecturas.

Fernando Gómez-Acebo, un gran aliado en el noviazgo de Felipe y Letizia

De acuerdo con lo que relata Eyre en sus líneas, Gómez-Acebo tuvo que ver para que el romance real prosperara. “Al contrario de lo que podríamos creer, durante su noviazgo Letizia tuvo mucha relación con Fernando, al que llamaban Coco”.

Fernando Gómez-Acebo ayudó a consolidar la relación de Felipe VI y Letizia Ortiz Getty Images

Además, la experta también sugiere que Fernando intervino de tal manera que se convirtió en una especie de mediador con los Ortiz Rocasolano para que pudieran integrarse, de alguna manera, con los Borbón. “Por su carácter extrovertido fue el encargado de tender puentes con la familia de la novia”, recalcó.

Por otra parte, la también periodista recordó que el primo de Letizia, David Rocasolano, sugiere algo muy parecido en su libro publicado en 2013, Adiós, princesa, en el que se menciona al primo del monarca. “Felipe adiestraba a sus parientes y amigos para que nos dieran conversación, y a Coco Gómez-Acebo le había tocado la misión de civilizarnos”, según lo que recoge Eyre de esta obra.

Incluso, en el mismo libro se hace mención de una anécdota que comprueba la buena voluntad de Gómez-Acebo para ser más cercano con la familia de Letizia Ortiz. El relato dice que Fernando había invitado a David, así como a los padres y a las hermanas de la reina a cazar lobos a Ucrania. Sin embargo, la respuesta fue negativa, ya que “todos” eran “trabajadores con economías plebeyas”.

Fernando Gómez-Acebo ayudó a tender puentes con la familia de Letizia Ortiz

La mala relación de los Gómez-Acebo con la reina Letizia

Aunque no se sabe con exactitud qué fue lo que detonó el distanciamiento de la familia Gómez-Acebo con la reina consorte, éste ha sido más evidente en los últimos años, ya que Letizia no ha acudido a las reuniones y fiestas que ellos han realizado. En cambio, el rey Felipe y sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, sí han mantenido esa cercanía con sus parientes. Algo que, parece, no sucederá con Letizia en el corto plazo.

De hecho, apenas y la reina acudió al funeral del primo de su esposo; sin embargo, no estuvo presente en su entierro, por lo que el monarca tuvo que asistir, en solitario, al cementerio para darle el último adiós a su familiar.