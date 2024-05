Descubre quién sustituirá a Kate Middleton en el próximo gran evento de la realeza británica

Esta semana se ha dado a conocer que Kate Middleton no estará presente en el Trooping The Colour. Esto debido a que todavía se encuentra en pleno tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, con su ausencia comienza a surgir la incógnita de quién pudiera tomar su lugar en esta importante cita anual.

Si bien el Palacio de Buckingham ya confirmó la presencia del rey Carlos III a este desfile militar del próximo 15 de junio, los seguidores de la realeza seguramente están tristes tras saber que la princesa no podrá asistir a dicho evento. Mientras que su ausencia significa que alguien más tomaría su lugar para poder suplir la función que ella desempeña en dicho acto.

Este es el cambio que tendrá el Trooping The Colour por la ausencia de Kate Middleton

Para quienes no lo sepan, antes de esta ceremonia se realiza un ensayo una semana antes, el cual es conocido como ‘Revisión del Coronel’, en el cual la princesa de Gales, al tener el rango honorífico de Coronel en Jefe de la Guardia Irlandesa, es común que se de cita para pasar revista.

Kate Middleton no estará en el ensayo del Trooping The Colour Getty Images

Sin embargo, en esta ocasión ya se ha confirmado que la esposa del príncipe William no acudirá a este ensayo general, por lo que la persona encargada de asumir las labores de la princesa será el general James Bucknall, de acuerdo con la información de la misma Casa Real.

Por otro lado, se desconoce cuándo podría volver Kate a sus funciones públicas, pues recordemos que desde su diagnóstico de cáncer, la royal de 42 años se sometió a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Por lo que es probable que haga su primera aparición pública hasta que supere por completo la enfermedad.

Carlos III sí asistirá al Trooping The Colour

No obstante, lo que sí está más que confirmado es la presencia del rey Carlos III tanto en la revisión general como en el Trooping The Colour, aunque el desfile tendrá algunos cambios en esta ocasión para no poner en riesgo su salud.

Carlos III sí estará en el Trooping The Colour el próximo 15 de junio Getty Images

Recordemos que este es un evento ceremonial que se celebra en honor al cumpleaños oficial del monarca británico en junio de cada año, aunque Carlos cumple años hasta noviembre, con el fin de aprovechar el buen clima de esta temporada.

En el mismo acto, el rey preside una parada militar en la que participan regimientos militares a caballo y a pie. E incluso el mismo monarca suele montar un equino y participar activamente, pero este año no será así ya que usará un carruaje para transportarse.

Tampoco se sabe qué miembros de la Familia Real estarán en el balcón del Palacio de Buckingham, ya que es tradición que dentro de este acto los royals salgan a saludar a la multitud. Por lo que solo queda esperar a que llega el gran día para conocer quiénes se darán cita.