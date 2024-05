¿Kate Middleton podría hacer su primera aparición pública en el Trooping The Colour 2024? Esto se sabe

Luego de que se diera a conocer que Carlos III sí participará en el Trooping The Colour el próximo mes de junio, se ha comenzado a especular si Kate Middleton pudiera estar presente en este acto tan importante para la Familia Real Británica.

Y aunque la misma Casa Real fue la que confirmó la presencia del monarca, también ha informado que la princesa de Gales no estará en este desfile militar. Por lo que el hecho de que la royal no vaya a participar, si bien ha generado cierta tristeza, es comprensible debido a su diagnóstico de cáncer.

Recordemos que la esposa del príncipe William hizo pública su enfermedad el pasado 22 de marzo a través de un emotivo video en el que, además, mencionó que se encontraba en las primeras etapas de su tratamiento de quimioterapia preventiva.

Kate Middleton no estará presente en el Trooping The Colour de este año Getty Images

Sin embargo, a dos meses de ello, el Palacio de Kensington no ha dado más detalles sobre cómo ha evolucionado su salud y tampoco se han difundido imágenes de ella. Esto debido a que, cuando anunció su diagnóstico, la misma Kate pidió privacidad para ella y su familia en este momento tan delicado.

Y si bien el pueblo británico es consciente de que la nuera del rey necesita su espacio para poder procesar y recuperarse, también resulta inevitable para sus seguidores no sentir tristeza por no verla en una cita clave de la Familia Real como lo es el Trooping The Colour.

Por otro lado, la prensa estadounidense se mantiene entusiasta y asegura que la madre del príncipe George sí podría hacer acto de presencia.

Kate Middleton y el príncipe George durante el Trooping the Colour de 2023 Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Según lo que contó el experto en realeza Christopher Andersen Us Weekly, Kate “podría aparecer en el balcón” del Palacio de Buckingham para presenciar dicho acto, ya que considera que ello no le supondría “demasiado esfuerzo”.

Sin embargo, Andersen concluye que en caso de ella no asista, no solo se vería “triste y extraño”, sino que además, daría un mensaje de que su condición “es un poco peor” de lo que se pensaba.

¿Qué es el Trooping The Colour?

Es un evento ceremonial que se celebra en honor al cumpleaños oficial del monarca británico. Y si bien Carlos III nació el 14 de noviembre, el Trooping the Colour se realiza cada año, normalmente, el segundo sábado del mes de junio para aprovechar el buen clima.

El rey Carlos III presidió en 2023 su primer desfile del Trooping The Colour Neil Mockford/Getty Images

Durante este acto, el rey preside una parada militar en la que participan regimientos de la Guardia Real y del ejército británico a caballo y a pie. Aunque primero, se realiza una ceremonia en Horse Guards Parade y luego se lleva a cabo un desfile hasta el Palacio de Buckingham.

De hecho, el mismo Carlos suele participar montando a caballo en este acto, pero para el desfile de este año usará un carruaje para trasladarse frente a los cuerpos militares y no poner en riesgo su salud. Esto debido a que todavía se encuentra bajo tratamiento oncológico.

Por último, aunque este evento es muy importante en la agenda, hay que reconocer que se da en un contexto sumamente difícil para los Windsor con tan pocos miembros efectivos que puedan representar a la corona.