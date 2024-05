Esta es la combinación de colores más elegantes para tus looks, según Carolina Herrera

Para nadie es un secreto que Carolina Herrera se ha convertido en uno de los máximos estandartes de la moda gracias a sus diseños y su buen gusto, con lo cual muchas mujeres han tomado inspiración de su estilo para poder lucir un elegante look.

Así pues, una de sus más grandes claves de estilo para lograr un atuendo sofisticado tiene que ver con la combinación de dos colores, muy específicos, y con los que siempre brilla ya sea con un outfit formal o uno de gala. Aquí te contamos de cuáles se trata.

Blanco y negro: la mejor combinación para lucir elegante

Si hay algo que la diseñadora de moda sabe muy bien es que el blanco y el negro es el mejor dúo para elevar cualquier look. Prueba de ello es que en más de una ocasión se ha atrevido a usar estos tonos cuando se trata de querer lucir con la máxima elegancia.

Carolina Herrera suele combinar en sus vestidos el blanco y negro Rob Kim/GC Images

Aunque tampoco es una casualidad que esta mezcla de colores se haya convertido en un clásico de la moda ya que, si analizamos el motivo de ello, nos podremos dar cuenta que esto se da por la ligereza del blanco que hace un excelente contraste con la profundidad que brinda el negro, lo que da como resultado un exquisito equilibrio visual.

Sin embargo, los colores no son lo único que hay que tomar en cuenta para lograr un look elegante, ya que también el tipo de piezas tiene que ver para conseguir (o no) este objteivo. Por lo mismo, te recomendamos elegir prendas básicas que sean de las tonalidades ya mencionadas como una camisa o blazer blancos, un pantalón de vestir negro o una falda del mismo color.

Carolina Herrera también suele combinar blusas blancas con faldas negras Yannis Vlamos

En cuanto a vestidos, puedes elegir aquellos que tengan estos colores a partes iguales como los bicolor o también podrías optar por los que predominen un cierto tono. Mientras que en el tema de diseño, es preferible elegir los que tienen un corte midi, aunque existen infinidad de estilos que también te pueden favorecer según tu complexión y estilo.

Carolina Herrera será reconocida con este premio

Por otro lado, la trayectoria profesional de la venezolana y su aporte a la industria fashionista serán reconocidos el próximo 5 de septiembre de este año, cuando reciba el Premio de la Herencia Hispana a la Moda por parte de la Fundación Herencia Hispana (HHF).