El Palacio de Kensington aclara que el regreso de Kate Middleton solo se daría bajo esta condición

Mientras la Familia Real Británica vive probablemente su año más convulso en mucho tiempo, el Palacio de Kensington ha dado una nueva actualización sobre la salud de Kate Middleton y en el cual aclara bajo qué condiciones podría darse su regreso a la vida pública.

Recordemos que desde mediados de enero que se sometió a una cirugía abdominal la princesa de Gales se encuentra de baja. Mientras que en marzo dio a conocer mediante un emotivo video que se le había detectado cáncer luego de esta intervención y que, tras este diagnóstico, comenzaría un tratamiento de quimioterapia preventiva.

Desde entonces, poco o nada hemos sabido sobre su estado de salud ya que, en ese mismo anuncio en el que hizo pública su enfermedad, pidió privacidad para que ella y su familia pudieran asimilar y transitar esta dura etapa. Sin embargo, ahora un portavoz del Palacio ha decidio pronunciarse al respecto.

¿Qué dijo el Palacio de Kensington sobre el regreso de Kate Middleton?

Kate Middleton no regresará a sus funciones públicas de momento Getty Images

De momento no se tiene contemplado que la esposa del príncipe William regrese pronto a sus funciones públicas, aunque ello no le ha impedido involucrarse en un proyecto de la Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood, el cual se convirtió en noticia tras publicar un informe sobre el gran impacto que tienen algunas medidas durante la primera infancia.

Por ello es que luego de darse a conocer este estudio, una fuente de Palacio dio más detalles de cómo Kate sigue muy de cerca este proyecto. “Todos ustedes saben que la primera infancia es una gran prioridad para la princesa y por eso se la ha mantenido completamente actualizada... y ha visto el informe”, indicó.

Pero aparte de esta información, el asistente real recalcó al Daily Mail que el regreso de Kate a la vida pública solo podría darse bajo la condición de que su equipo médico lo autorice.

Kate Middleton sigue muy de cerca su proyecto sobre la primera infancia en medio de su convalecencia Max Mumby/Indigo/Getty Images

“Hemos sido muy claros en que ella necesita el espacio y la privacidad para recuperarse ahora mismo. Volverá a trabajar cuando haya recibido luz verde de los médicos”, según señalan desde la citada publicación.

Por otra parte, a partir de estas declaraciones podemos intuir que todavía tendrá que pasar un tiempo para que la nuera de Carlos III haga su primera reaparición pública. Algo que seguramente esperan con ansias sus seguidores desde hace meses.

Pero mientras eso sucede, las mismas fuentes del Palacio de Kensington aseguran que Kate seguirá trabajando en este proyecto que le tiene muy “entusiasmada” y con el cual se ha comprometido.