Descubre todo sobre el pasado de la reina Sofía como competidora en los Juegos Olímpicos

Sobre la vida de la reina Sofía de Grecia se saben muchos datos curiosos. Su exilio a temprana edad, su historia de amor con el rey Juan Carlos I, y su gusto por las artes son sólo algunas de las variables destacables en la biografía de la emérita. Sin embargo, pocas personas saben acerca de la incursión de la royal como competidora en los Juegos Olímpicos. Aunque nunca es tarde para dar a conocer esa historia.

Sin duda, el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha traído a la memoria de los expertos en realeza la edición de Roma 1960. La inauguración de este evento deportivo corrió a cargo del entonces presidente italiano Giovanni Gronchi y el desarrollo de la jornada deportiva se destacó por la notable participación de la entonces princesa Sofía de Grecia, quien nunca consolidó como tal su carrera como atleta.

La Familia Real española tiene un importante vínculo con los Juegos Olímpicos Pascal Le Segretain/Getty Images

¿En qué disciplina se desempeñó la reina Sofía en los Juegos Olímpicos de Roma 1960?

De acuerdo con la historia retomada por el diario catalán El Español, la participación olímpica de la reina Sofía consistió en fungir como una de las suplentes del equipo griego de vela, de ahí que no se presuma que la emérita posee un pasado como deportista olímpica de primer nivel.

Sin embargo, aunque su participación fue improvisada y no destacó durante la jornada, la anécdota quedó para el recuerdo de muchos, ya que, seas royal o no, no siempre se tiene la oportunidad de decir que acudiste a unos Juegos Olímpicos y que, además, participaste en ellos.

La reina Sofía esconde muchos datos curiosos en su pasado Getty Images

¿Qué otros miembros de la Familia Real española han participado en los Juegos Olímpicos?

Más allá de lo diplomático, algunos otros miembros de los Borbón han incursionado en la organización y desarrollo de las Olimpiadas.

Por ejemplo, el rey Juan Carlos I, padre de Felipe VI, participó en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, formando parte del equipo de vela de la clase Dragón. En aquella ocasión el equipo español quedó en decimoquinta posición.

Por su parte, Don Felipe, cuando aún era príncipe heredero se dispuso a ser el abanderado de la delegación española en los juegos de Barcelona 92.

El rey Felipe ha sido varias veces abanderado en los Juegos Olímpicos Robert Marquardt/Getty Images

Ahora, la perduración del legado olímpico de la Familia Real recae en los reyes Felipe y Letizia, en la joven princesa Leonor y la pequeña Sofía, de quien no podemos descartar que tenga interés en participar como concursante en alguna de las disciplinas del evento, ya que, como bien es sabido, la infanta es una fiel apasionada al deporte.