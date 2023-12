¿Dónde está enterrada Lady Di? Todo sobre su tumba secreta, que está oculta en un lago

Una de las decisiones más importantes tomadas después del trágico accidente que dejó sin vida a Diana de Gales fue el lugar donde descansarían los restos de la querida royal, quien después de toda una serie de homenajes de cuerpo presente fue finalmente enterrada el 6 de septiembre de 1997 en un lugar especialmente seleccionado por su hermano Carlos, el noveno conde Spencer.

Cabe mencionar que hasta la fecha el misterioso lugar donde se encuentra enterrada Lady Di no se encuentra abierto al público. Sin embargo, para todos aquellos que deseen honrar a la difunta princesa existe la opción de rendir homenaje a su memoria en un monumento cercano, ubicado en los terrenos de Althorp, de acuerdo a lo señalado por el Washington Post .

También es preciso señalar que el sepulcro adquirió el nombre de “Diana” y presenta una inscripción donde se lee la siguiente cita: “Nada me hace más feliz que intentar ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. Es una meta y una parte esencial de mi vida, una especie de destino, quien esté en apuros puede llamarme. Iré corriendo dondequiera que estén”, rindiendo homenaje al bondadoso corazón que caracterizó a la madre de los príncipes William y Harry.

Sepulcro donde yacen los restos de la princesa Diana

Conoce los secretos del lugar donde descansan los restos de Diana de Gales

El cuerpo de la princesa Diana yace en los terrenos de la casa de su infancia, en Althorp Estate, lo cual rompe con una milenaria tradición familiar de los Spencer, quienes descansan en la iglesia de Santa María la Virgen en Great Brington.

El recinto también es conocido como Oval Lake Grave. “Ella está en un lugar feliz y seguro ", dijo su hermano a la revista People después de haber anunciado en un comunicado el lugar que había seleccionado para enterrar a su hermana de manera segura.

la tumba de la princesa Diana fue colocada en un lago por una razón estratégica

Específicamente, la tumba de Diana está ubicada en una pequeña isla en medio del lago artificial dentro de la propiedad, debido a que la superficie acuosa anula en gran porcentaje las posibilidades de que la gente intente acercarse al lugar.

“Su lejanía es totalmente intencional, ya que el lago actúa como un amortiguador contra las intervenciones de los locos y macabros, y el lodo espeso presenta una línea de defensa adicional”, señaló el hermano de la princesa en su libro “Althorp: The Story of an English House “.

William y Harry han visitado la tumba de su madre con sus esposas

Los dos hijos de Lady Di han visitado la tumba de su madre varias veces después de su muerte

En 2011, la prensa destacó la visita que el príncipe William en compañía de Kate Middleton a la tumba de la princesa Diana, justo antes de que se casaran el 29 de abril de ese año, con motivo de presentar sus respetos a la fallecida royal, según informó el diario The Mirror.

Años más tarde, en 2022, los tabloides ingleses publicaron que el príncipe Harry llevó a Meghan Markle al sepulcro de su madre para conmemorar el aniversario número 25 del trágico accidente sucedido bajo el Puente del Alma.