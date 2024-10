El elegante look en azul bebé con el que la princesa Leonor deslumbró en Oviedo: los detalles

La princesa Leonor se convirtió en el centro de todas las miradas durante su primera aparición pública en Oviedo no solo por su elocuente discurso, sino también por su impecable y elegante look que fascinó a muchos. Una elección de moda que no pasó desapercibida y de la cual te damos los detalles.

Recordemos que esta aparición de la joven royal se dio ya que recibió las distinciones de Alcaldesa Honoraria de Oviedo así como la Medalla de Asturias. Actos a los que, además, acudió sin sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, y sin su hermana, la infanta Sofía.

Así fue el outfit de traje de la princesa Leonor

Este año, Leonor de Borbón optó por un traje en color azul bebé que resaltó tanto por su elegancia como por su simplicidad, consolidándose como uno de sus looks más memorables hasta la fecha.

La princesa Leonor eligió un traje de color azul bebé para su cita en Oviedo Especial

El outfit en cuestión estaba conformado por un traje sastre de Pedro del Hierro, de americana de un solo botón y pantalones ligeramente anchos, que combinó con un jersey negro, en cuello V y de manga larga, de la firma italiana Falconeri.

Mientras que para complementar este impecable atuendo, la royal de 18 años usó de calzado unos zapatos negros de tacón. Además que recurrió al joyero de su madre ya que lució unos pendientes Doble daga’ de Gold & Roses y un anillo plateado en el dedo índice derecho. Un estilismo más que inspirado en los looks de doña Letizia y con el que le hace un guiño a la consorte.

En tanto que su beauty look también fue muy acertado ya que eligió un maquillaje muy natural y su melena rubia suelta que combinan muy bien con el estilo woorking girl que llevó para la ceremonia.

El discurso con el que Leonor de Borbón hizo un homenaje a su familia materna

Por otro lado, los accesorios y el look de Leonor no fueron el único guiño que hizo hacia su progenitora ya que tambien durante su discurso, tras recibir la Medalla de Asturias en la Universidad de Oviedo, la princesa dedicó unas emotivas palabras para su familia materna.

Vine muchas veces con mi madre y mi padre a Asturias durante mi niñez. Mi familia asturiana es muy asturianona, ya me entienden, y pude desde bien pequeñina conocer los bosques de oriente y dar paseos largos entre aquellos carbayos y castaños que ya forman parte de mi infancia”, recalcó. Nuestra bisabuela nos contaba a Sofía y a mí cómo era la Asturias en la que vivió y formó su familia”, afirmó.