Esta fue la exigencia del príncipe Louis a Kate Middleton y William que delató su carácter

El príncipe Louis suele llamar la atención tanto de los seguidores de la realeza como los medio de comunicación, gracias a su carisma y sus actos espontáneos frente a las cámaras, pero, en fechas recientes, dejó claro que tiene un carácter decidido al hacer esta exigencia a sus padres, Kate Middleton y el príncipe William.

De acuerdo con información revelada por el medio The Mirror, durante las celebraciones de la coronación del rey Carlos III, el príncipe Louis no pasó desapercibido al acompañar a su familia en el evento del Big Help Out , donde los miembros de la realeza participaron en actividades comunitarias.

En esta ocasión, el príncipe Louis demostró estar lleno de energía, ayudando con tareas como pintar y empujar una carretilla, siempre bajo la atenta mirada de su madre, Kate Middleton . Sin embargo, fue una exigencia que hizo a sus padres lo que delató su fuerte carácter y determinación.

Mientras el príncipe George, su hermano mayor, operaba una excavadora junto a su padre, el príncipe William, Louis no tardó en dejar clara su intención: “¡Quiero entrar con él!”, exclamó con firmeza, dirigiéndose a su madre. Esta petición no solo mostró la curiosidad e iniciativa del pequeño príncipe, sino también un temperamento decidido y lleno de confianza, incluso en medio de una tarea que claramente demandaba más habilidad.

El príncipe Louis recibió respuesta a su desesperada petición scouts.org.uk

Este evento permitió ver una vez más cómo el príncipe Louis, a pesar de su corta edad, no teme expresar sus deseos y afrontar nuevos desafíos con la misma determinación que caracteriza a los Windsor. Sin duda, una joven personalidad que seguirá sorprendiendo con el paso de los años.

¿Cuántos años tiene el príncipe Louis?

Actualmente, el más pequeño de los hijos de los príncipes de Gales, Louis tiene 6 años, sin embargo, a su corta edad ya ha dado claras señales de su carácter fuerte y decidido.