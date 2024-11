El escandaloso acto de rebeldía del príncipe Harry que (seguro) molestará a Carlos III

Este martes 19 de noviembre, el príncipe Harry reapareció en redes sociales. Esta vez para hacer un importante asunto respecto a los Invictus Games Vancouver Whistler 2025. El duque de Sussex publicó un video al lado del rapero estadounidense Jelly Roll, quien será el encargado de encabezar la ceremonia de clausura de los próximos juegos.

De acuerdo con la revista People, el video en el que aparecen las dos reconocidas figuras fue grabado en East Side Ink, un salón de tatuajes en la ciudad de Nueva York, el cual visitó el príncipe el pasado mes de septiembre, en la breve visita que tuvo por la Gran Manzana.

En aquel entonces, la prensa comenzó a suponer que el hijo menor de Carlos III había acudido a la famosa locación para impregnarse de tinta, lo cual ahora ha sido comprobado con mucho humor, después de que en el clip promocional el benjamín enseñara las escrituras en su cuello en las que se lee “I am Jelly Roll”.

El príncipe Harry dio un importante anuncio respecto a los Juegos Invictus @invictusgames25

¿Es real el tatuaje que el príncipe Harry se hizo en el cuello?

Afortunadamente para el rey, quien seguramente sintió un gran susto al ver el video, la nueva inscripción en el cuello de su hijo menor no es real, sino que el sketch de tatuajes fue solo planeado como un comercial de los Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

Comenzando el contenido, Jelly Roll entra y saluda calurosamente a Harry, diciendo: "¡Hola, hola! ¡Tatuajes! ¡Hablando de eso! ¿Qué pasa? Soy una gran fan, amigo. ¿Sabes que no podía creerlo cuando me llamaron y me dijeron que el Príncipe Harry quería hacerse un tatuaje hoy? ¿Querían que le hiciera su primer tatuaje? ¡Esto es lo más genial del mundo!”.

El príncipe Harry hizo creer al mundo entero que se hizo un tatuaje @invictusgames25

Posteriormente, muy sorprendido el duque de Sussex le preguntó al cantante la razón por la cual estaba usando un guante, y Jelly Roll le explicó: “Te vamos a hacer un tatuaje sobre los Juegos Invictus”, a lo que Harry respondió: “No, vine aquí para pedirte que participes en los Juegos Invictus. No hay ningún tatuaje en esto. ¡No puedo hacerme un tatuaje!”.

Mientras negociaba, el cantante dijo: “Yo jugaré los Juegos Invictus, tú sólo déjame hacerte tu primer tatuaje”. Repitiendo el trato, el Harry dijo: “Está bien, al diablo, vámonos”, mientras Jelly Roll encendía la máquina de tatuajes.

"¡Tenemos que apuntar al cuello!”, dijo la cantante nominada al premio Grammy, y Harry intervino: “Estaba pensando en la espalda baja o en el trasero”.

El príncipe Harry fue “tatuado: por Jelly Roll @invictusgames25

—¡Nadie quiere ver tu trasero, Harry! —se rió Jelly Roll. —No, ese es el lugar donde nadie lo va a ver —replicó Harry. —¡Esto es para todo el mundo! —exclamó Jelly Roll, señalando su propio cuello, y se puso a trabajar.

Avanzando con los chistes, el cantante dijo posteriormente: “Esto va a ser enorme, hombre”. Más tarde, al ver su nuevo tattoo, Harry exclamó: “¡Qué es eso! ¡Amigo, es enorme!”.

“Los Invictus Games son enormes”, respondió Jelly y Harry pareció sorprendido cuando vio el nombre de Jelly Roll escrito con tinta. Aparentemente inspirado por el logotipo “I Am” de los Invictus Games, escribió “I Am Jelly Roll” con el mismo motivo.

"¿Ese es tu nombre? ¿Aquí dice Jelly Roll? ¡¿Pusiste tu nombre en mi cuello?!” dijo Harry. "¡Espera, espera, espera, espera!”. El duque agregó: “¡Nos vemos en Vancouver!”, gritó la estrella al salir de la sala. "¡Allí estaré, te lo agradezco!”

“Oh, mier--", dijo Harry para terminar el video.