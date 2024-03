El hermano de Lady Di reveló que una niñera golpeaba a la princesa cuando era niña: el brutal relato

El hermano de Lady Di, Charles Spencer, ha revelado que durante su infancia tanto él como la fallecida princesa llegaron a sufrir maltratos físicos por parte de su niñera. Mientras que sus declaraciones han dejado sorprendida a toda la nación británica.

Esta revelación se da en medio de uno de las peores crisis de credibilidad que ha vivido la monarquía inglesa, derivado del hermetismo con el que la misma institución ha manejado la salud de la royal de 42 años, pues hasta la fecha se desconoce realmente de qué fue operada y cómo va progresando.

Así fue cómo Lady Di y Charles Spencer fueron maltratados por su niñera

Durante una entrevista que concedió al programa Sunday with Laura Kuenssberg de la BBC One, por su más reciente libro A very private school, el conde Spencer abrió su corazón y contó la manera en la que la mujer que los cuidaba a él y a Diana, cuando eran niños, los maltrataba.

En su infancia, Charles Spencer y Lady Di eran maltratados por su niñera Instagram

“Solía golpearnos la cabeza a los dos, si descubría que habíamos hecho algo malo, obviamente sin el conocimiento de mi padre, pero realmente nos dolía”, dijo sobre esta niñera, a la cual se refería como Nanny Forster.

También en la misma plática con la cadena televisiva añadió que no solo era “un golpecito en la muñeca” lo que recibía por parte de ella, sino que era más como “un crujido”, el cual dice que todavía lo recuerda.

Sin embargo, esta persona no fue la única que llegó a maltratar a los hijos del clan Spencer, pues Charles reconoció también que otra niñera que cuidaba a sus dos hermanas más grandes “les daba cucharadas de laxantes” y que sus padres “no entendían por qué estaban continuamente enfermas”.

Charles Spencer también fue maltratado durante el tiempo que estudió en un prestigioso internado Getty Images

Aunque, pese a los abusos y agresiones que llegó a sufrir, el hermano de la princesa Diana no guarda rencor hacia sus padres y tampoco les echa la culpa de lo vivido en ese tiempo, ya que para él ellos hicieron lo mejor que pudieron y, además, considera que lo sucedido se derivó más por la “desconexión” que había entre padres e hijos, algo que era muy recurrente en familias aristócratas británicas –como la suya- en esa época.

Por otra parte, en su más reciente libro Charles Spencer da cuenta de los abusos que llegó a vivir durante el tiempo que estuvo en el internado de Maidwel Hall, pues asegura que parte del personal docente de esta institución agredía físicamente a los alumnos.