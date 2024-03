El hermano de Lady Di reveló que fue abusado sexualmente a los 11 años: el estremecedor relato

Charles Spencer, el hermano menor de Lady Di, está por lanzar en los próximos días un nuevo libro en donde contará parte de sus memorias de la infancia en un prestigioso internado del Reino Unido; sin embargo, ya se ha dado a conocer un adelanto del mismo en el que se revela que fue abusado sexualmente por personal de la institución.

Aunque el libro, titulado ‘A Very Private School’, será publicada hasta el próximo 14 de marzo, ha sido The Mail On Sunday el que ya ha tenido acceso a un extracto de su obra, dejando a propios y extraños completamente sorprendidos con estas crudas revelaciones.

Charles Spencer fue abusado sexualmente mientras estudiaba en el internado

Según lo extraído del citado medio, Charles fue abusado sexualmente en su infancia por una mujer que formaba parte del personal del internado de Maidwell Hall, al cual asistió desde los 8 hasta los 13 años de edad.

De acuerdo con los detalles revelados, esta mujer se trataba de una asistente de 20 años, en ese entonces, a la que describió como una “pedófila voraz”, y no solo abusaba de él sino también de otros niños. Explicó también que cuando llegaba la noche, esta matrona sobornaba a los alumnos con dulces y los acariciaba para tener sexo con un nuevo elegido cada trimestre.

Charles Spencer contó en su nuevo libro que fue abusado sexualmente mientras estudiaba en un prestigioso internado Getty Images

Además, el Conde Spencer mencionó que también fue víctima de otros maltratos por parte del director de la institución educativa, John Porcho, a quien calificó de “aterrador y sádico”, pues de él dice que les daba palizas con las que, aparentemente, obtenía placer sexual.

Sin embargo, también reveló que su profesor de latín, Henry Maude, llegó a golpearlo con las botas de cricket y que dejó inconsciente a otro niño. Además de que a varios alumnos los hacía entrenar sesiones de natación desnudos, lo cual le excitaba.

Por otra parte, el polémico hermano de Diana reconoció que revivir todo ello en su libro fue una “experiencia absolutamente infernal”, y que no se había dado cuenta que lo que sufrío había sido abuso hasta que se sometió a un tratamiento psicológico unos años después.

Incluso, asegura que todas esas traumáticas vivencias influyeron y dañaron bastante en sus posteriores relaciones de pareja, así como en sus dos matrimonios, lo que le causó además problemas de salud mental.

Por último, también reveló que perdió la virginidad a los 12 años con una prostituta, en Italia, como consecuencia de todo lo vivido en el internado.