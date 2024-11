El look monocrómatico de Letizia Ortiz que conquistó con un vestido y botas

El pasado 14 de noviembre, Letizia Ortiz volvió a demostrar por qué es una de las royals más admiradas en cuanto a estilo. La Reina de España presidió el acto conmemorativo del 25 aniversario de la Fundación Aequitas, institución benéfica que trabaja para mejorar la protección jurídica de colectivos necesitados de especial protección, como personas con discapacidad, menores, inmigrantes y personas mayores, en el icónico Museo Nacional del Prado, donde su elección de atuendo no pasó desapercibida.

Para esta ocasión tan especial, Letizia apostó por un look monocrómatico que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Optó por un sofisticado vestido en tono negro, que complementó a la perfección con unas botas altas del mismo color. Este conjunto no solo resaltó su elegancia innata, sino que también confirmó su habilidad para marcar tendencia con combinaciones sencillas pero impactantes.

Así ha sido el acto conmemorativo del 25º aniversario de la @FAEQUITAS presidido por la Reina en el Museo Nacional del Prado.



➡️https://t.co/wgD4ThphZM pic.twitter.com/aUtn6wiYz4 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 14, 2024

El monocromo es una tendencia que ha ido ganando fuerza en las pasarelas y los armarios de las celebridades, y Letizia lo llevó al siguiente nivel con su reciente elección. El vestido destacaba por su silueta clásica y mangas largas, que le aportaban un aire sofisticado y atemporal. Las botas altas en cuero, del mismo tono, añadieron un toque moderno y elegante, alargando su figura y completando el look de manera impecable.

La Reina de España complementó su atuendo con accesorios minimalistas, llevando su melena suelta lacia y un maquillaje natural que dejaba todo el protagonismo a su outfit. Este look no solo fue celebrado por los expertos en moda, sino que también fue aplaudido por los internautas, quienes destacaron la capacidad de Letizia para reinventarse y sorprender en cada aparición.

El acto al que asistió Letizia no fue solo una pasarela de moda, sino que tuvo un propósito especial. La Reina presidió el evento en honor al trabajo que realiza FAEQUITAS. Durante su intervención, Letizia destacó la importancia de apoyar estas iniciativas que ofrecen nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan.

La Reina lleva varios años apoyando causas relacionadas con la inclusión y la salud, y su presencia en este evento no hizo más que reafirmar su compromiso con el bienestar social. La ceremonia fue un éxito, y la elección del Museo del Prado como escenario añadió un toque cultural y significativo al evento.

Letizia Ortiz opta por un estilo monocromo, combinando sofisticación y modernidad en el evento del 25º aniversario de FAEQUITAS. Getty Images

El look de Letizia no solo refleja las tendencias actuales, sino que también ofrece inspiración para quienes buscan incorporar el monocromo en sus propios estilos. La clave para lograr un look similar es apostar por prendas en la misma gama cromática, jugando con texturas y materiales para añadir dimensión y sofisticación. Además, la elección de botas altas como las de Letizia puede transformar cualquier vestido midi en un conjunto más adecuado para el clima otoñal.

Este look es perfecto tanto para eventos formales como para una jornada en la oficina, demostrando que el estilo monocrómatico sigue siendo una apuesta segura para lucir elegante en cualquier ocasión.