Así es el nuevo colegio en el que estudiará la Infanta Sofía en Gales

La Infanta Sofía viaja a Gales este 29 de agosto para cursar el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, en el cual residirá los próximos dos años, como parte de su formación académica.

Por si no lo recuerdas, la princesa Leonor también estudió en la misma institución y se graduó en mayo pasado. Esta decisión parte de sus padres y reyes de España, Felipe VI y Letizia, para no hacer diferencias en la educación de ambas y que no crezcan con algún tipo de resentimiento o celos.

Aunque se desconoce la hora exacta del viaje de Sofía de Borbón, se especula que la Casa Real española brinde fotografías sobre su ingreso a lo que será su nueva casa de estudios, al igual que lo hicieron en su momento con su hermana mayor.

Los reyes de España procuran educar a sus hijas de la misma manera, para no hacer diferencias Toni Galan/Getty Images

¿Cómo es el UWC Atlantic College, el lugar donde estudiará Sofía de Borbón?

El Atlantic College forma parte de la red Colegios del Mundo Unido o United World College (UWC por sus siglas en inglés) y se encuentra ubicado en el castillo medieval de St Donat, a 26 kilómetros de la capital de Gales, en el Reino Unido.

En cuanto al programa de estudios, combina asignaturas de ciencias y de letras, así como materias de creatividad y deportes. Además, incluirá una actividad que implique un servicio a la comunidad. También, tendrá un aprendizaje centrado en la paz, el futuro sostenible y la iniciativa individual, acorde a la filosofía de esta red de instituciones.

La Infanta Sofía estudiará en el UWC Atlantic College de Gales por los próximos 2 años atlanticcollege.com

Asimismo, al igual que Leonor de Asturias, a la infanta Sofía le tocará estar en un dormitorio junto a otras estudiantes de diferentes naciones.

Por otra parte, la Zarzuela informó a cuánto asciende el costo de su educación. “El precio será igualmente satisfecho en su integridad por los Reyes con su asignación anual y asciende a 74.000 libras esterlinas, unos 82.700 euros, por los dos cursos”, de acuerdo con un comunicado.

El UWC Atlantic College de Gales, alberga alrededor de 350 alumnos al año, y provienen de más de 90 países.