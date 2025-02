El príncipe Andrés volverá a trabajar tras ser despojado de su manutención real: esto es lo que hará ahora

Un informe reciente señala que el príncipe Andrés, duque de York, podría volver a trabajar. Esto después de que en septiembre de 2024 su hermano mayor, el rey Carlos III, le retirara el beneficio de manutención que recibía por parte de la Corona.

Para obtener ingresos adicionales y mantener su estilo de vida, se dice que ahora, el duque estaría a punto de reanudar sus labores empresariales, a partir de la iniciativa global de emprendedores Pitch@Palace, la cual fue fundada por él mismo hace unos años.

De acuerdo con el Daily Mail, el duque trabajará con la firma holandesa Startupbootcamp (SBC) y compartirá valiosos contactos realizados durante su iniciativa. “El personal superior de SBC inicialmente presentó la idea al Palacio de Buckingham el verano pasado, antes de finalmente cerrar el trato con el duque de York”, afirma el diario.

El príncipe Andrésa fundó hace unos años una iniciativa para emprendedores Getty Images

“Es una manera de explotar los envidiables vínculos comerciales que ha conseguido a lo largo de los años”, dijo una fuente a The Sun.

Se dice también que las nuevas ganancias que caigan a la cuenta de banco del príncipe Andrés le permitirán seguir cubriendo los gastos de Royal Lodge, la mansión real de la que se sospechó pronto podría ser desalojado.

¿El príncipe Andrés ya había trabajado antes?

El hermano menor del rey Carlos III fue miembro activo de la Familia Real hasta 2019, año en el que él mismo decidió renunciar a su rol, después de haber sido involucrado con varios escándalos que desprestigiaron a la Corona.

Desde septiembre de 2024 el príncipe Andrés no recibe un sueldo por parte de la Corona Getty Images

Antes de retirarse de la vida pública, el duque de York realizó una amplia gama de trabajos públicos, con un fuerte enfoque económico y empresarial, todos ellos en nombre de la Corona, por lo cual recibía un sueldo.

Después de aquellos trabajos y la fundación de la red de contactos Pitch@Palace, no se tiene registro de algún otro trabajo desempeñado por parte del príncipe Andrés. Sin embargo, esto no quiere decir que todo este tiempo no haya recibido ningún ingreso, ya que, durante los años que no estuvo empleado recibió una jugosa pensión por parte de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, parece que tales ingresos no habían estado pareciendo suficientes para mantener el estilo de vida del duque, tomando en cuenta que los gastos anuales del príncipe Andrés ascienden a unos 4 millones de libras, incluyendo el gasto por su equipo de seguridad y otros cobros de manutención, según The Times.