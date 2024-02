¿El príncipe Harry podría renunciar a su título para obtener la ciudadanía estadounidense? Esto es lo que se sabe

En una reciente entrevista, el príncipe Harry reconoció que está considerando la posibilidad de solicitar la ciudadanía estadounidense, y aunque es algo que de momento no está en sus prioridades, dichas declaraciones han causado un gran revuelo en la prensa británica.

Es por ello que luego de esta noticia, los medios de comunicación del Reino Unido se han dado a la tarea de investigar qué posibilidades tiene de obtenerla y qué consecuencias pudiera traer si el pelirrojo príncipe decidiera realizar dicho trámite.

El príncipe Harry considera solicitar la ciudadanía estadounidense

Durante su visita a Canadá para promocionar los Juegos Invictus, Harry fue entrevistado para el programa Good Morning America por el corresponsal Will Reeve y dijo que ha llegado a pensar en el cambio de nacionalidad.

El príncipe Harry podría solicitar la ciudadanía estadounidense, aunque de momento no es su prioridad Getty Images

“La ciudadanía estadounidense es una idea que me ha pasado por la cabeza, pero ciertamente no es algo que sea una alta prioridad para mí en este momento”, recalcó. Unas declaraciones que si bien demuestran que está abierto a ello, no será algo que vaya a realizar en el corto plazo.

También se le preguntó si se identificaba más como estadounidense o como británico, a lo que respondió que no sabía, aunque sí dejó en claro su amor por esta nación que lo ha acogido desde que se separara de la corona británica. “Es increíble (Estados Unidos). Amo todos los días”, dijo.

Así que analizando esta opción, varios sugieren que si el hijo de Lady Di hiciera su solicitud para convertirse en ciudadano estadounidense, ésta podría ser rechazada por varios motivos. Uno de ellos sería porque “la admisión del consumo de drogas suele ser motivo de inadmisibilidad. Eso significaría que la visa del Príncipe Harry debería haber sido denegada o revocada porque admitió haber consumido cocaína, hongos y otras drogas”, expresó la exfiscal federal Neama Rahmani a Page Six.

En su libro Spare, el príncipe Harry admitió su consumo de drogas (Amazon)

Mientras que otro motivo por el que el príncipe Harry no podría obtener la ciudadanía es por sus títulos reales, pues “todo solicitante que posea un título hereditario o una posición de nobleza en un Estado extranjero deberá renunciar a dicho título o posición”, según el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, el cual también dice que “el solicitante deberá renunciar expresamente al título en una ceremonia pública”.

Por lo que si el duque de Sussex decide iniciar los trámites correspondientes para convertirse en ciudadano estadounidense, tendría que estar dispuesto a dejar de lado su título principesco y todos los demás tratamientos reales.

Si se convierte en ciudadano estadounidense, el príncipe Harry perdería todos sus títulos reales Getty Images

En este sentido, Alphonse Provinziano, un abogado especializado en Derecho Internacional, explicó al citado medio que el cambio de nacionalidad haría también que el hijo menor de Carlos III ya no fuera el quinto en la línea de sucesión al trono.

Y ya hablando del rey británico, en la misma entrevista se le preguntó por la enfermedad de su padre, y aunque no dio detalles de cómo se encuentra, sí reveló cual fue la reacción al enterarse del cáncer del monarca.

“Me subí a un avión y fui a verlo tan pronto como pude”, dijo. “Mira, amo a mi familia. El hecho de que pude subirme a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él, estoy agradecido por eso”, indicó.