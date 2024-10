El príncipe Harry y Meghan Markle estarían nuevamente enfrentados a David y Victoria Beckham por esta razón

Fue hace unos meses que el diario británico The Mirror se atrevió a develar la cronología completa de la relación de los Sussex con los Beckham, demostrando así como un vínculo que parecía de los más sólidos del ámbito social se vio truncado por las sospechas de Meghan Markle en contra de Victoria, debido a que supuestamente la diseñadora se encargó de filtrar a la prensa datos privados de la duquesa y el príncipe Harry.

De acuerdo al Daily Record, el autor real Tom Bowen afirmó que los Sussex se volvieron “adictos” a leer cobertura de prensa negativa sobre ellos mismos y se volvieron cautelosos de que algunos de sus amigos más cercanos “pudieran estar filtrando historias sobre sus vidas”, recayendo todas las sospechas en los Beckham.

Posterior a dicha ruptura en la confianza entre los Sussex y los Beckham su amistad comenzó poco a poco a disolverse, hasta al grado de convertirse más que nada en un tipo de “rivalidad”, la cual poco a poco se ha ido alimentando a partir de diferentes hechos.

Victoria Beckham y Meghan Markle llegaron a ser amigas muy cercanas Getty Images

¿Cuáles son las razones que podrían mantener distanciados a los duques de Sussex de los Beckham?

La principal razón por la cual David y Victoria se mantienen alejados del príncipe Harry y Meghan Markle tendría que ver con los príncipes de Gales. Recientemente, una fuente le dijo a Heat que Victoria y David no quieren “poner en peligro” su amistad con el príncipe William y Kate Middleton y que desean permanecer en el “lado bueno”, por ello es posible que su relación con Harry y Meghan jamás se retome.

Por otro lado, existe el recelo que los duques de Sussex sienten por sus ex amigos tras el estreno de sus respectivos documentales “Beckham” y “Heart of Invictus”, ya que este último no recibió ningún tipo de apoyo por parte de los críticos, mientras que el producto de la ex Spice Girl y su marido obtuvo incluso nominaciones a los Premios Emmy.

Meghan Markle y el príncipe Harry estarían descontentos con la recepción de su último documental Getty Images

El Daily Record afirma que después del lanzamiento de “Beckham”, David ha ganado medio millón de seguidores en las redes sociales y hay un interés mundial enormemente renovado en la pareja, mientras que la popularidad de los Sussex sigue disminuyendo. Eso mantendría a los ex miembros de la Familia Real bastante molestos.

La popularidad de los Beckham aumentó tras el estreno de su documental Beckham-Netflix

El medio citado afirma también que los datos de Google Trends “muestran que el lanzamiento de la serie del ícono deportivo ha experimentado un aumento masivo en las búsquedas asociadas”, superando por mucho el interés de búsqueda que acompañó el lanzamiento de Harry y Meghan.

Según Rotten Tomatoes, Beckham tiene una puntuación media de audiencia del 98 por ciento, mientras que la de Harry y Meghan es del 19 por ciento. Todos estos datos abonarían a la rivalidad ya existente entre las famosas parejas.