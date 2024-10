El príncipe Harry superó a este famoso galán (y su examigo) en la lista de los más guapos

Recientemente el príncipe Harry de Inglaterra y su ex amigo, el ex futbolista David Beckham, han vuelto a coincidir, aunque no precisamente de una forma física, sino que más bien, ambos han formado parte del mismo cuerpo de notas periodísticas que se han desprendido tras la revelación de la lista de los 50 hombres más guapos de todos los tiempos.

El listado, revelado por la revista Harper’s Bazar incluye estrellas que van desde los hombres más destacados del Hollywood hasta importantes figuras del deporte y la realeza. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio son solo algunas de las celebridades más destacadas del escalafón.

Leonardo DiCaprio se encuentra en los primeros lugares de los hombres más guapos del mundo Getty Images

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la prensa no ha sido el hecho de que tanto Beckham como Harry fueran incluidos. En realidad, la variable que ha generado sorpresa es que el duque de Sussex haya estado varios lugares más arriba del que algún día fuera su amigo, algo que podría enfurecer de cierta manera al ex futbolista, quien en los últimos años ha llevado a la delantera al royal en algunos aspectos.

Por ejemplo, recordemos cuando en la edición pasada de los Premios Emmy, el documental de los Sussex “Heart of Invictus” fue completamente ignorado, mientras que David y Victoria, consiguieron cinco nominaciones por su serie biográfica “Beckham”, estrenada en 2023.

David Beckham fue superado por el príncipe Harry en el importante escalafón Getty Images

¿En qué lugar de la lista de los hombres más guapos de todos los tiempos se encuentran el príncipe Harry y David Beckham?

Para sorpresa de muchos, el príncipe Harry se encuentra justo a la mitad de la lista de los 50 hombres más guapos de todos los tiempos, ocupando el lugar 25 del escalafón, debajo del actor estadounidense Jake Gyllenhaal y arriba del actor de raíces griegas John Stamos.

Sorprende que el hijo menor del rey Carlos III haya incluso superado a populares estrellas como Ryan Gosling o Jon Hamm.

El príncipe Harry fue nombrado el 25 hombre más guapo de todos los tiempos Getty Images

Por otro lado, David Beckham ocupa el lugar 39 del listado, estando intermedio entre Michael B. Jordan y Rami Malek. Esto quiere decir que el príncipe Harry se situó 14 lugares más arriba que el ex deportista.

Mientras tanto, el príncipe William, hermano mayor de Harry, ni siquiera figura en la lista. De hecho, el príncipe Harry es el único miembro de la realeza que figura en el top, lo cual le otorga un toque extra de distinción y podría restar un punto al relego que ha sufrido en los últimos años en la esfera social de las élites.