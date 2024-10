La inesperada reacción de Carlos III cuando le preguntaron por el príncipe Harry

En medio de la gira del rey Carlos III por Australia, comenzó a resurgir un momento muy particular que vivió hace poco cuando una persona le preguntó al monarca británico por su hijo menor, el príncipe Harry. Algo que dio mucho de qué hablar y que, además, dejó a muchos especulando sobre la verdadera naturaleza de su relación.

Mientras que este viaje por Oceanía se da en medio del diagnóstico de cáncer que el rey enfrente desde febrero de este año. Ante lo cual se sometió a tratamiento oncológico, mismo que puso en pausa por el tiempo en el que se encuentre en la nación australiana y que retomará al regresar a Reino Unido.

¿Qué dijo Carlos III sobre el príncipe Harry?

En tanto que en los últimos meses se había comenzado a especular que el duque de Sussex estaba abierto a una reconciliación con su padre. Unos rumores a los que el monarca hizo caso omiso y no respondió jamás. Sin embargo, la respuesta que dio en un evento Londres ha dejado a todos sorprendidos.

En un evento en Londres, una persona le preguntó al rey Carlos III por su hijo Harry Getty Images

El acto en cuestión tuvo lugar en septiembre en el campus Stratford de la Universidad de East London, ubicado en el este de la capital británica, con motivo de su 125 aniversario. Ahí, Carlos develó una placa e inauguró su nuevo hospital y centro de formación en atención primaria.

Pero en un momento de la visita, el esposo de Camilla Parker se acercó a saludar a algunos estudiantes y a otras personas que se habían reunido para verle. Y fue ahí que cuando estrechó la mano a un hombre este le gritó: “Traiga a Harry de vuelta, por favor. ¿Puede traerlo de vuelta, por favor, señor?”.

No obstante, el rey no esuchó bien a este sujeto por lo que le preguntó: "¿De quién?”. A lo que el hombre respondió: “Harry, tu hijo”. Mientras que Carlos, un tanto nervioso, respondió: “Sería bueno”, antes de continuar con su recorrido. Un momento que, si bien no pasó a mayores, a la fecha sigue causando curiosidad para los observadores reales.

¿Carlos III y el príncipe Harry podrían reconciliarse?

Varios rumores sugieren que Camilla Parker no desea que el príncipe Hrry se reencuentre con el rey Carlos III Getty Images

Por otro lado, en las últimas semanas se han intensificado los rumores de un posible acercamiento entre el duque y el rey. Sin embargo, habría quienes se opondrían a ello como la reina Camilla, según la información que publicaron recientemente medios británicos.

De acuerdo con estos reportes, Camilla no estaría de acuerdo en que Harry vea a su padre porque considera que ello no le haría bien a la salud de Carlos, quien se encuentra en tratamiento contra el cáncer. Además que no confía en el pelirrojo royal ya que cree que este es un “lobo con piel de oveja” que solamente causaría “estrés y drama” al monarca.