El mensaje oculto que Carlos III les enviaría al príncipe William y a Kate Middleton con su gira por Australia

La gira que Carlos III emprende por Australia esta semana ha dejado entrever mucho más que la diplomacia formal y los compromisos reales. Mientras que en cada uno de sus gestos, discursos y apariciones públicas durante este viaje, según algunos expertos, se puede leer entre líneas un mensaje oculto destinado al príncipe William y Kate Middleton.

Si bien es evidente que ello fue expresado de manera directa por el propio Carlos, muchos observadores reales y analistas coinciden en que esta visita estaría cuidadosamente diseñada para dejarles claro a los príncipes de Gales cuál es su papel dentro de la corona inglesa.

¿Cuál es el mensaje de Carlos III hacia los príncipes de Gales?

Sin embargo, más allá del simbolismo político, lo interesante es cómo esta gira puede interpretarse como un recordatorio personal para William y Kate de las exigencias que les aguardan.

El rey Carlos III llegó a Australia el pasado 18 de octubre X: @royalfamily

En sus discursos, el monarca británico ha puesto un énfasis particular en la modernización de la corona y en el desafío de mantenerse relevantes en un mundo que cambia rápidamente. Y aunque no los mencionó directamente, es difícil no ver estas palabras como una advertencia implícita para el futuro rey y su esposa.

La pareja, cada vez más popular, ha sido vista como la gran esperanza para revitalizar una monarquía que enfrenta críticas y posibles rupturas con la Commonwealth. Pero este año, debido a obvias razones, ambos han estado bastante alejados del foco mediático, sobre todo la princesa por su diagnóstico de cáncer.

Por ello es que ahora, que parece haberse superado este bache de salud, el mensaje de Carlos III hacia William y Kate sería que necesitan salir y conocer realmente a todos los pueblos que algún día gobernarán como futuros reyes del Reino Unido.

Kate Middleton y el príncipe William se han mantenido con muy pocos actos oficiales en este 2024 Getty Images

Algo que ha quedado más que demostrado con el gran éxito que ha tenido Carlos en su paso por Australia, lo cual también hace que aumente la presión sobre los Gales para que vuelvan a salir a la calle. De ahí que, tal vez, pudiera ser que si la salud de la princesa se lo permite, en 2025 William y Kate podrían hacer una gira fuera de Inglaterra.

Asimismo, para el matrimonio, este viaje también podría ayudarles a darse cuenta de que su popularidad actual no es suficiente y que la monarquía también necesita de conexión real con la gente ya que el mundo espera de ellos más que discursos y sonrisas: espera acción.