La nueva estrategia de la Casa Real Británica para que la princesa Charlotte no siga los pasos del príncipe Harry

En medio de las tensiones internas que han marcado a la Casa Real Británica durante los últimos años, nuevos rumores sugieren que la corona inglesa buscaría idear un plan para que la princesa Charlotte no siga el camino rebelde del príncipe Harry.

Recordemos que el duque de Sussex se apartó de la Familia Real en 2020 y junto con su esposa, Meghan Markle, se mudó a los Estados Unidos, alejándose de los compromisos que conlleva ser miembro de la realeza británica. Lo que originó un importante distanciamiento con el resto de los Windsor. Una historia que, ahora, temen se pudiera repetir con la hija del príncipe William y Kate Middleton.

Así es el plan que tiene la corona británica para la princesa Charlotte

Son varios los medios británicos que señalan que los príncipes de Gales tendrían una estrategia para evitar que su hija no se sienta relegada a un segundo plano por ser la hermana del próximo heredero al trono, el príncipe George, y que ello no la lleve a ser comparada con su polémico tío.

La princesa Charlotte podría estudiar enfermería Getty Images

No obstante, fue el periódico The Sun el que dio más detalles de cómo se buscaría evitar ello y que la pequeña princesa siga los pasos del pelirrojo royal. Según el citado medio, la princesa Charlotte estaría muy interesada en estudiar enfermería y que ello sería un gran orgullo para sus padres.

“Es una niña muy cariñosa que también sabe lo que quiere, por lo que no les sorprendería que ella asumiera la enfermería como una de sus grandes causas cuando sea mayor”, de acuerdo con lo relatado por el tabloide británico. Algo que, probablemente, sea inspiración luego de que Kate Middleton estuviera bajo tratamiento contra el cáncer y los cuidados que ello requería.

“Imagínese que el segundo en la línea de sucesión al trono, en lugar de ser un suplente, tuviera una carrera de enfermería aunque fuera sólo por unos años. Eso la convertiría en una princesa para la gente como su abuela Diana”, se lee en la misma publicación.

La princesa Charlotte sería consciente del papel secundario que tiene dentro de la corona británica, según medios ingleses Getty Images

Mientras que Ingrid Seward, la editora en jefe de la revista Majesty, también considera que esta profesión sería ideal para ella por el carácter y la actitud que se le ha visto en diferentes actos oficiales de la corona inglesa.

Las similitudes entre la princesa Charlotte y su tío Harry

Por otro lado, también es cierto que entre el duque de Sussex y su sobrina existe cierta similitud como el hecho de que ambos son conocedores del papel secundario que tienen dentro de la corona inglesa al ser hermanos de los príncipes que algún día se convertirán en reyes de Inglaterra.

El príncipe Harry y la princesa Charlotte tienen cosas en común como el hecho de que ambos son hermanos de quienes serán reyes de Inglaterra algún día Especial

De ahí que los padres de Charlotte busquen que su pequeña no sienta esa diferencia que podría llevarla a un camino como el de Harry. Aunque no solo ella despierta preocupación, ya que también se busca que el más pequeño de los Gales, el príncipe Louis, tenga un futuro distinto y no acabe como el polémico príncipe Andrés que vive casi vetado de la Familia Real.

“William y Kate no quieren que la historia se repita y el príncipe Louis parezca un parásito real y siga el camino del Duque de York”, describe The Sun. Sin embargo, solo el tiempo dictará si estos pequeños royals pueden forjar su propio camino o si terminarán igual que sus tíos.